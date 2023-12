Altug Gultan, chi è l’ex marito di Melike Ipek Yalova: vita privata, carriera

Chi è Altug Gultan, ex marito di Melike Ipek Yalova. Scopriamo qualche informazione in più sull’ex compagno di vita dell’attrice di Terra Amara. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Altug Gultan, ex marito di Melike Ipek Yalova: vita privata e carriera

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Melike Ipek Yalova, famosa attrice turca conosciuta in Italia per il suo ruolo nell’amata soap opera Terra Amara, sono parecchio limitate. In passato l’attrice è stata sposata con Altug Gultan, noto produttore cinematografico. Negli ultimi anni Gultan si è fatto conoscere in patria anche come sceneggiatore e regista. Tra i suoi lavori più recenti spiccano Iklim Meselesi nel 2017, 25 litre nel 2019 e Akinci nel 2020. Una delle sue serie più note è Terim, distribuita su Netflix nel 2022, documentario dedicato alla vita e alla carriera calcistica dell’allenatore Fatih Terim, storico coach della Nazionale turca, del Milan e della Fiorentina.

Vita privata: il rapporto con l’ex moglie e i social network

Altug Gultan e Melike Ipek Yalova si sposano nel 2019, celebrando le loro nozze sulle coste di Smirne. Il loro amore, purtroppo, non è destinato a durare. Dopo appena due anni insieme, la coppia decide di divorziare senza mai rivelare al pubblico le motivazioni dietro l’addio. “Vorrei chiarire una situazione vera ma incompresa in cui ci stiamo separando.” -ha spiegato l’attrice in un’intervista successiva alla fine della relazione- “Durante la nostra collaborazione siamo sempre stati amici e compagni l’uno dell’altro. Abbiamo preso la nostra decisione di porre fine al matrimonio molto tempo fa, credendo che questa fosse la cosa migliore per noi e parlandone ancora e ancora; è la nostra decisione comune”. Non si sa molto circa l’attuale situazione sentimentale di Gultan, che non sembra condividere molto circa la sua vita privata sul suo profilo Instagram.