Chi è Soraia, corteggiatrice di Luca Salatino

Luca Salatino è il nuovo tronista che, assieme al collega Matteo Ranieri, ha iniziato la sua esperienza sul trono di Uomini e Donne. Ad incuriosirlo, però, è sicuramente Soraia, una delle corteggiatrici scesa per lui dalle scale del programma di Maria de Filippi.

Chi è Soraia

Soraia è una corteggiatrice che ha attirato l’attenzione di Luca Salatino e ha 28 anni. Impiegata di professione, di lei sappiamo che ha origini egiziane e che il suo fascino sembra proprio aver colpito il nuovo tronista.

Il suo cognome ancora non lo conosciamo.

La ragazza ha capelli lunghi castano scuro e uno sguardo molto dolce e attraente. Sarà lei una delle protagoniste del trono che vede come tronista il giovane Luca? Sarà solo il tempo a rivelarlo davvero, ma le premesse perchè questo accada sono buone e piuttosto promettenti. Le promesse esterne, sicuramente, saranno in grado di chiarire un po’ di più se davvero esiste feeling tra i due oppure no.

Passioni

La ragazza ha appena iniziato a raccontarsi nel programma di Uomini e Donne, ma di lei sappiamo che ama andare spesso in palestra ed è un’appassionata del mondo fitness in generale. Luca Salatino invece, tronista che Soraia ha deciso di corteggiare, è un grande appassionato di boxe.