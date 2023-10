Nicholas Borgogni, chi è il ballerino di Amici 23: vita privata, carriera, Instagram

Chi è Nicholas Borgogni, ballerino nel cast di Amici 23. Talentuoso danzatore con già qualche esperienza in tv, ha colpito Raimondo Todaro ma non riesce a convincere Alessandra Celentano. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Nicholas Borgogni di Amici 23, vita privata e carriera del ballerino

Nato a Genova nel 2011, Nicholas Borgogni ha 22 anni ed è uno dei ballerini in gara per la 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Formatosi alla Naima Academy di Genova, il talentuoso danzatore arriva nella scuola di talenti di Canale 5 con alle spalle una buona esperienza televisiva. Nel 2023, infatti Nicholas si è fatto le ossa nei corpi di ballo di The Voice Senior e de Il Cantante Mascherato. Dopo la fine della sua esperienza nello show di Milly Carlucci, Borgogni ha parlato con entusiasmo del suo percorso sul suo profilo Instagram, che conta quasi 13mila follower: “Si è concluso questo bellissimo viaggio! Quante risate, emozioni, quanta condivisione. Grazie a Milly Carlucci. Date la possibilità, al vostro corpo di ballo, di esprimersi al 100 per 100, su qualsiasi stile, mettendolo alla prova sempre e soprattutto facendolo ballare full out, che alla fine è quello che ognuno di noi ama fare e che raramente ci danno la possibilità di fare”.

View this post on Instagram A post shared by Nicholas Borgogni (@_nicholasborgogni_)

Nonostante presenti ancora alcune lacune nel ballo, Nicholas Borgogni è riuscito a convincere il docente Raimondo Todaro a dargli un banco in Amici 23. La pensa diversamente Alessandra Celentano, secondo la quale il 22enne non è affatto pronto. L’insegnante di danza gli ha assegnato molti compiti complessi allo scopo di metterlo alla prova. Riuscirà a dimostrare il suo valore?

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vita privata e sentimentale: è fidanzato?

Si sa ancora molto poco per quanto riguarda la vita amorosa di Nicholas Borgogni. Il giovane ballerino, secondo le indiscrezioni più recenti, dovrebbe essere ancora single. Ciononostante per diverso tempo si è spesso parlato di un suo possibile flirt con una vecchia conoscenza per i fan di Amici. Si tratta di Maddalena Svevi, ballerina della 22esima edizione.