Meloni dal Salone del Mobile fissa i prossimi obiettivi: legge in difesa del made in Italy, lavoro femminile e no al RdC

Meloni è intervenuta al Salone del Mobile di Milano. Nella sua conferenza stampa la premier ha spiegato i prossimi passaggi ed obiettivi del suo governo. Tanti i temi affrontati come quello del made in Italy e il Reddito di Cittadinanza.

Meloni dal Salone del Mobile fissa i prossimi obiettivi

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è alla Fiera di Milano Rho-Pero per l’inaugurazione del Salone del mobile. Ad accoglierla, Maria Porro, la presidente del Salone del mobile, e Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo. “Il salone del mobile è una vetrina dell’eccellenza italiana nel Mondo”, ha detto ancora Meloni. Tuttavia, la premier non ha parlato solo di mobili ma anche dei prossimi obiettivi del suo governo.

Ecco quali: legge in difesa del made in Italy, lavoro femminile e no al RdC

“In Italia ci sono sempre più persone da mantenere e sempre meno persone che lavorano, questo problema si risolve in vari modi: il modo su cui lavora il governo non è solo quello dei migranti, ma anche quello della grande riserva inutilizzata che è il lavoro femminile. Portandolo alla media europea e puntando sulla demografia, con l’incentivazione da parte delle famiglie di mettere al mondo dei figli”, ha detto Meloni arrivando al Salone. “E’ oggettivo che noi in Italia abbiamo un problema di tenuta del nostro sistema economico e sociale dato dal fatto che per troppi anni non abbiamo investito sulla natalità. Alzando i livelli del lavoro femminile e portandoli alla media europea, già i nostri dati cambierebbero molto. Questo è quello su cui il governo lavora”.

Poi la premier, nel suo discorso dal Salone, ha spiegato: “Il marchio è la cosa più preziosa che abbiamo, a patto che siamo in grado di difenderlo e valorizzarlo. Nelle prossime settimane faremo un collegato alla manovra per valorizzare il marchio, una legge quadro che punti su tre pilastri: lotta senza quartiere a contraffazione e concorrenza sleale, strumenti finanziari per far crescere le pmi nei settori dell’eccellenza, e formazione e competenza”. Inoltre, ha aggiunto Meloni, “stiamo lavorando con i ministeri per disegnare una cornice che renda il settore del legno indipendente, coniugando sostenibilità ambientale ed economica. Vogliamo puntare a una filiera del legno-arredo 100% made in Italy”.

Infine, stoccata sul Reddito di Cittadinanza: “Credo che mentre ci si continua ad accapigliare sul reddito di cittadinanza che questo governo conferma di non voler continuare a dare a chi è in condizione di lavorare, noi scopriamo che le nostre aziende dicono che in 4 casi su 10 hanno difficoltà a trovare personale qualificato”, ha aggiunto.

