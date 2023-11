Fiorello, la croce celtica appare nella puntata: interviene la Rai

Fiorello, la croce celtica appare durante la puntata di Viva Rai2 di martedì 7 novembre 2023. Sul caso è intervenuta anche la Rai ammonendo i responsabili.

Nella puntata di stamattina, 7 novembre, di Viva Rai2 è apparsa una croce celtica ed è subito scattata la polemica. Fiorello ha, poi, prontamente risposto: “Ci danno dei fascisti a noi? Ma vi pare? Siamo a TeleMeloni, al Foro Italico, con l’obelisco di Mussolini dietro…”. Ancora: “La croce celtica l’ho regalata io… Noi siamo della Rai: ignoranza totale! Quelli di cultura se ne sono andati… Pensate che io sappia cosa vuol dire la croce celtica? Per me, la croce celtica è come Dragon Ball…”.

Poi, Fiorello ha commentato l’addio di Corrado Augias dalla Rai: “Il livello si sta riducendo sempre di più, siamo scesi alla licenza elementare. Pensate che ho visto mia figlia davanti alla tv, l’ho rimproverata, ‘Ma come, stai davanti alla televisione?’, e lei mi ha risposto ‘Sto guardando La7, sto studiando!’ Ormai, Rai3 che era la tv della cultura si chiama Rai Cepu”.

Interviene la Rai

Ad essere ripreso dalle telecamere con la croce celtica appesa al collo è un addetto alla sicurezza. L’uomo che la indossava è un dipendente della società esterna Amt Dual Service. La Rai è intervenuta immediatamente, richiamando i responsabili della società, premendo perché “episodi simili non si verifichino mai più”.