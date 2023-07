Patrick Zaki laureato in videocollegamento dall’Egitto: gli è stato impedito di andare in presenza

Patrick Zaki laureato in videocollegamento dall'Egitto con l'Università di Bologna. Non ha avuto il via libera per volare in Italia.

Patrick Zaki laureato: il giovane in videoconferenza con l’Università di Bologna ha discusso la tesi magistrale. Essendo ancora sotto processo in Egitto, gli è stato impedito di recarsi in Italia per la discussione.

Patrick Zaki laureato in videocollegamento dall’Egitto

Patrick Zaki ha conseguito la laurea magistrale Gemma con 110 e lode in Women’s e Gender studies dell’Università di Bologna. “E stato un percorso difficile, oggi siamo molto felici, oggi è un giorno di festa, ma la festa vera la faremo quando ti potremo abbracciare a Bologna”. Lo ha detto, rivolgendosi a Patrick Zaki, il rettore dell’università di Bologna Giovanni Molari, presente alla proclamazione della laurea magistrale.

“Sono grato a tutti, sono fortunato ad essere uno studente dell’Università di Bologna, e ringrazio le istituzioni, la città e tutti coloro che mi sono stati vicino, spero presto di essere lì con voi”. Nel ringraziare ha citato Nelson Mandela: “Sembra sempre impossibile finché non viene fatto, questa frase si avvicina molto al mio caso”, ha detto.

Gli è stato impedito di andare in presenza

Zaki non ha ottenuto il permesso di recarsi a Bologna per discutere la tesi in presenza, a causa della vicenda giudiziaria nel suo Paese che ha portato anche al suo arresto. Il giovane è stato arrestato dopo essere stato accusato per opinioni politiche espresse sui social. Nel dicembre 2021 era stato scarcerato ma le udienze del processo non sono terminate. La prossima è stata fissato al prossimo 18 luglio.