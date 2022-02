Amadeus, look: chi è lo stilista degli abiti a Sanremo 2022

Per il terzo anno consecutivo è il direttore artistico e conduttore del festival di Sanremo. A chi si affida per il look Amadeus?

Da tre anni è il re indiscusso del Festival di Sanremo 2022 e anche quest’anno, come avranno ben notato gli spettatori, cambia spesso le sue “famose” giacche. Ma che stilista ha scelto Amadeus per il suo look sul palco dell’Ariston?

Amadeus: il look

Nel corso della prima e della seconda serata del Festival della canzone italiana, Amadeus ha sceso le scale del palco dell’Ariston con una giacca rigorosamente nera con un colletto brillantinato (a conferma del fatto che si tratta del padrone di casa).

Nella seconda serata, invece, si è presentato con una giacca fucsia sempre con il colletto brillantinato, camicia bianca e papillon rigorosamente nero. I calzoni, come anche nella serata di martedì, sono rigorosamente neri.

La scelta dello stilista

Anche per il Festival di Sanremo 2022 Amadeus resta fedele al suo stilista di fiducia: Gai Mattiolo. Sul designer romano è ricaduta, infatti, la scelta di Amadeus (il quale, in particolare, sfoggia i suoi abiti da ormai sette anni).

Per lui, per questa nuova edizione del festival, sono stati preparati circa venti smoking ricamati con cristalli Swarovski tono su tono sui revers così da farli diventare quasi degli “smoking-abiti-gioiello”. Ancora una volta “Ama” ha preferito giocare sulla semplicità e non sui modelli estrosi.