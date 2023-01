Mutuo, le rate sono sempre più alte: +43%

L’anno è iniziato da quasi un mese, ma le novità sono tantissime. Tra queste c’è anche quella che riguarda le rate del mutuo, ormai sempre più alte se si prende in considerazione il tasso variabile.

Questo è ciò che è stato comunicato dalle previsioni di Facile.it, con un incremento non indifferente mese per mese.

Rate più alte del mutuo per il tasso variabile

Secondo le previsioni effettuate da Facile.it, ci potrebbe essere un incremento delle rate del mutuo, per quanto riguarda il tasso variabile. La simulazione effettuata dalla web company ipotizza circa 35 euro in più per rata. Nei prossimi giorni – esattamente il 2 Febbraio – la Bce potrebbe confermare quanto ipotizzato fino ad ora, convalidando un aumento di tassi di 50 punti base. In poco più di 12 mesi, chi ha un mutuo con tasso variabile si ritroverebbe a pagare una rata molto più elevata, di circa 195 euro. All’incirca il 43% in più rispetto a quello che pagherebbe adesso.

Per mettere in atto la simulazione, il comparatore online ha esaminato un finanziamento di circa 126.000 con tasso variabile da estinguere in 25 anni e aperto da Gennaio 2022; è stata analizzata la crescita della tassa e il probabile aumento dei prossimi mesi. Secondo le statistiche prese in esame, si suppone un aumento vertiginoso del 43% e di ben 195 euro (all’incirca) in più.

A parlare della situazioine gli stessi esperti di Facile.it:

“Se è vero che l’Euribor si muove in base alle aspettative dei tassi Bce, e non è detto che cresca in modo analogo agli indici della Banca centrale, l’ultimo anno ci ha mostrato come i due valori siano strettamente correlati“.

Gli stessi professionisti del settore spiegano anche che potrebbe esserci un modo per “correre ai ripari”:

“Per tutelarsi da futuri rincari i mutuatari possono ricorrere ad una surroga o alla rinegoziazione, eventualmente approfittando delle condizioni introdotte dal Governo con la Legge di bilancio. Non esiste in assoluto una soluzione migliore rispetto all’altra; il consiglio se si vuole passare dal tasso variabile a quello fisso è di rivolgersi ad un consulente così da identificare la soluzione più adatta alle proprie esigenze”.

Bisognerà attendere i prossimi giorni per capire se ci sarà o meno un aumento delle rate del mutuo.

LEGGI ANCHE: Bollette gas, taglio del 33% dal mese di Febbraio.