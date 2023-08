L’Ordine del Tempo: trama, uscita, dove vederlo, cast e trailer del film

L’Ordine del Tempo è il nuovo film in uscita nelle prossime settimane con un cast italiano variegato ed importante. Ispirato a un romanzo, ha come protagonisti un gruppo di amici che si ritrovano in una villa sul mare. La durata dell’intero film è di 112 minuti.

L’Ordine del Tempo: trama ed uscita

“E se scoprissimo che il mondo potrebbe finire nel giro di poche ore? È quello che accade una sera a un gruppo di amici di vecchia data che, come ogni anno, si ritrova in una villa sul mare per festeggiare un compleanno. Da quel momento, il tempo che li separa dalla possibile fine del mondo sembrerà scorrere diversamente, veloce ed eterno, durante una notte d’estate che cambierà le loro vite”: è la trama ufficiale del film L’Ordine del tempo con la regia di Liliana Cavani. Il film è liberamente ispirato all’omonimo libro di Carlo Rovelli (Edizioni Adelphi), il film segue le storie un gruppo di amici radunati in una villa sul mare ed uscirà ufficialmente dal 31 agosto con Vision Distribution.

L’Ordine del Tempo: dove vederlo e cast

Il cast è corale e di quelli importanti: Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Ksenia Rappoport, Richard Sammel, Valentina Cervi, Fabrizio Rongione, Francesca Inaudi, Angeliqa Devi, Mariana Tamayo, Alida Baldari Calabria, Angela Molina. Inizialmente sarà distribuito nelle sale cinematografiche per poi sicuramente arrivare sulle piattaformi streaming nei mesi successivi all’uscita.

Il trailer del film

