Chi è Viola Mestriner, attrice veneta di “Volevo fare la rockstar 2”

Viola Mestriner è un’attrice veneta che è tra i volti principali di Volevo fare la rockstar 2. Conosciamola meglio.

Chi è Viola Mestriner

Viola Mestriner è una giovane attrice, originaria di Treviso come Caterina Baccicchetto, che ha fatto il suo esordio nella fiction Volevo fare la rockstar 2. Alta 1,54, ha studiato dal 2016 al 2020 alla Scuola di Teatro di Treviso e fin dalla sua prima esperienza importante si è distinta per la sua abilità di recitazione.

Il suo sogno è sempre stato quello di fare l’attrice e di entrare nel mondo dello spettacolo e si sta impegnando con determinazione per riuscirci. La ragazza non ha un canale Instagram pubblico, quindi della sua vita privata e delle sue passioni non si sa nulla.

Fiction

L’esordio di Viola Mestriner è arrivato con la fiction di Rai 2 Volevo fare la rockstar. La prima edizione è stata girata nel 2019, mentre la seconda edizione è in onda su Rai 2 a marzo 2022.

In questa seconda parte della serie tv, diretta da Matteo Oleotto con Valentina Bellè e Giuseppe Battiston, la giovane attrice è stata riconfermata. Caterina Baccicchetto e Viola Mestriner interpretano i due ruoli di Emma e Viola, le gemelle “brulle” della serie.