Chi è Marco Mazzoli, “Padre dello Zoo”: biografia, Isola dei Famosi 2023, radio, tv

Marco Mazzoli è il vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi 2023. Ecco

Chi è Marco Mazzoli

Marco Mazzoli, nato il 20 ottobre 1972, è soprannominato il ‘Padre dello zoo’ ed è uno dei più noti conduttori radiofonici italiani e vincitore dell’ultima edizione dell’isola dei famosi. Ha iniziato la sua carriera nel 1987 partendo in radio locali della Lombardia, come Rovaradio Alta Brianza, Como Radio City, Radio Sei Milano. Successivamente ha lavorato, dal 1995, con Radio Capital e poi con Rtl 102.5. Conosciuto per aver ideato il programma ‘Lo Zoo di 105’ su Radio 105 ha trascorso la sua infanzia in Usa, dove attualmente vive con sua moglie Stefania.

Dal 1º maggio 2015 diventa editore e direttore della radio locale di Miami Evolution 935 (ora Revolution 935) e conduce il programma Welcome to the zoo.

La vittoria all’Isola dei Famosi

Marzo Mazzoli ha vinto l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. A contendersi il podio con lo speaker c’erano Luca Vetrone e l’ex rugbista Andrea Lo Cicero, rispettivamente secondo e quarto classificato. Al quarto posto Paola Camassa.

In precedenza aveva portato il suo lavoro da speaker radiofonico in Honduras, conducendo Radio Isola e intervistando gli altri compagni durante le giornate, insieme al suo amico e collega Paolo Noise.

La dedica della vittoria

Il vincitore dell’Isola 2023 ha dedicato la vittoria a Paolo Noise, agli ascolti de Lo Zoo di 105 e a Chico Forti, il produttore in carcere da 24 anni negli Usa. “Era dentro di me e mi diceva: come fai a non farcela tu, Marco, che hai una data di uscita? Grazie Chico, non vedo l’ora di venirti a trovare in carcere”. È stato trascinato nel reality dall’amico e collega di una vita Paolo Noise, poi ritiratosi in corsa per via di un malore.

Premi

In carriera ha ricevuto il premio Cuffie d’Oro come personaggio “RadioSocial” (voto popolare tramite Facebook). Nella stessa serata lo Zoo di 105 riceve il premio “Battute&Risate” come miglior programma comico.