Elon Musk replica dopo le accuse dell’Ue sui contenuti illegali su X: “Elencateci le violazioni”

Elon Musk ha replicato dopo le accuse dell’Unione Europea sulla falsa informazione fatta sulla piattaforma X dopo l’attacco di Hamas a Israele. Il miliardario ha immediatamente replicato con la contro risposta poi del commissario europeo al mercato unico.

Elon Musk replica dopo le accuse dell’Ue

Elon Musk ha replicato al commissario europeo al mercato unico Thierry Breton dopo le accuse di disinformazione sulla guerra tra Israele e Hamas circolata sulla piattaforma. “Vi preghiamo di elencare le violazioni su X, in modo che il pubblico possa vederle”, scrive Musk. Immediata, poi, la contro risposta di Breton: “Siete ben consapevoli delle segnalazioni dei vostri utenti e delle autorità sui contenuti falsi e sull’esaltazione della violenza. Sta a voi dimostrare che mantenete le parola.”

Dall’altra parte Breton ha annunciato di essersi iscritto al social alternativo Bluesky. “Buongiorno! Anche se l’erba del vicino non è (sempre) più verde, il cielo a volte è più blu. Teniamoci in contatto!” scrive su X il commissario, condividendo l’immagine del proprio profilo sulla piattaforma concorrente.

L’attacco dell’Unione Europea a Musk

“A seguito degli attacchi terroristici compiuti da Hamas contro Israele – aveva scritto Breton nella lettera a Musk – abbiamo indicazioni che la vostra piattaforma viene utilizzata per diffondere contenuti illegali e disinformazione nell’Ue. Vorrei ricordarvi che la legge sui servizi digitali stabilisce obblighi molto precisi in materia di moderazione dei contenuti. Innanzitutto, bisogna essere molto trasparente e chiari su quali contenuti sono consentiti secondo i vostri termini e applicare in modo coerente e diligente le vostre politiche. Ciò è particolarmente rilevante quando si tratta di contenuti violenti e terroristici che sembrano circolare sulla vostra piattaforma. Gli ultimi cambiamenti nelle politiche di interesse pubblico avvenuti durante la notte hanno lasciato perplessi molti utenti europei”.

