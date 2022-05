Met Gala 2022:tema, ospiti e dove vederlo

Met Gala 2022: un veneto che sorprende per i look ma anche per gli invitati che sono sempre personaggi illustri.

Met Gala 2022: ecco come recuperare la dirette e vedere chi ha partecipato all’evento di beneficenza più importante che si tiene a New York e dove sfilano personaggi importanti.

Met Gala 2022:tema

Il tema dell’edizione 2022 del Met Gala è «gilded glamour», che richiama come da tradizione la mostra del Costume Institute che quest’anno è dedicata alla moda americana. Un “period drama” tra bustini e corsetti, abiti sfarzosi che svolazzano in valzer e quadriglie.

Il Met Gale è un galà di beneficenza che si tiene il primo lunedì del mese di maggio per raccogliere fondi per il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York City. Organizzato e presieduto dal 1995 da Anna Wintour, consiste in una cena organizzata dal Costume Institute, che è sia organizzatore che beneficiario dei fondi raccolti dalle partecipazioni. La serata infatti è la principale fonte di finanziamento annuale per le mostre, le pubblicazioni e le operazioni del museo.

Met Gala 2022: ospiti

Tra gli ospiti dell’evento ci sono anche gli italiani Chiara Ferragni e Fedez. Nel 2022 la festa di beneficenza per l’Institute of Fashion sarà presieduta dagli attori Blake Lively, Ryan Reynolds e Lin-Manuel Miranda. La lista dei presenti viene di solito resa nota proprio a ridosso della cena che si svolge a porte chiuse e dove un tavolo può costare fino a 500mila dollari.

Dove vederlo

L’evento si può recuperare in streaming su Vogue (dove c’è anche il countdown all’evento), sul sito del Met o tramite i profili Instagram, Facebook e Twitter, che a partire dalle 18 ora locale (mezzanotte ora italiana) di lunedì 2 maggio hanno avviato le diverse dirette.