Chi è Valeria Perilli, compagna di Giucas Casella

Giucas Casella, concorrente del Grande Fratello Vip 6, sta da quasi quarant’anni assieme a Valeria. Vediamo meglio chi è Valeria Perilli.

Chi è Valeria Perilli

Valeria Perilli, moglie di Giucas Casella, ha 68 anni ed è romana. Figlia d’arte perchè figlia nata dal matrimonio tra il regista e sceneggiatore Ivo Perilli e l’attrice genovese Lia Corelli, è nota per essere stata una Signorina Buonasera. Nel corso della sua carriera, che è arrivata all’apice nel mondo del doppiaggio, ha prestato infatti la sua voce a Miranda di Sex and the City ma anche a Lalla de La Tata. Valeria è stata anche annunciatrice tv dal 7 maggio 1984 al 1991 per la Rai.

La storia d’amore con Giucas Casella

Durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip, Valeria ha avuto modo di entrare nella casa per fare una sorpresa a Giucas. In quell’occasione Giucas non ha potuto far altro che mostrare tutto l’affetto che ha per Valeria, la donna della sua vita. Valeria non ha figli biologici, ma ha accettato di crescere come se fosse suo James Casella, figlio che Giucas aveva avuto nella relazione con Carol Torr.

La proposta di matrimonio di Giucas a Valeria

Durante una puntata serale del Grande Fratello Vip 6, Giucas Casella ha chiesto alla compagna Valeria di sposarlo dopo 38 anni di fidanzamento. “Sai che non sono un grande oratore. Grazie per l’amore che hai dato a me e a James, per avermi aiutato a crescerlo e a farlo diventare uomo. Il nostro è un amore che ha superato le barriere del tempo, per questo motivo ho deciso di fare un passo importante.

Mi vuoi sposare?“. I due quindi, dopo quasi quarant’anni di vita insieme, convoleranno a nozze una volta terminato il Grande Fratello Vip 6.