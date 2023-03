Roma, anziana trovata morta in casa: senza vita anche il figlio

I fatti di cronaca giungono in ogni momento e colpiscono diverse città. A Roma è stata infatti trovata morta un’anziana signora nella propria casa. Insieme a lei è stato scorto anche il corpo senza vita del figlio.

Una vicenda molto strana su cui bisogna fare chiarezza.

Anziana signora trovata morta in casa, succede a Roma

Dopo la tragedia avvenuta in provincia di Perugia, dove una coppia è stata trovata senza vita nel proprio appartamento, questa il luogo della vicenda è Roma, capitale italiana. L’accaduto ha senza dubbio scioccato tutti, anche perché non sono chiare le dinamiche.

È accaduto in via del Labaro, nella prima mattinata di Mercoledì 29 Marzo, intorno alle ore 11. Richiamata l’attenzione delle forze dell’ordine a causa di un odore sgradevole proveniente da un appartamento, la polizia ha trovato in casa i corpi senza vita di una signora anziana e di suo figlio, rispettivamente 94 e 61 anni. La donna era stesa sul letto, mentre il figlio si trovava a terra. In più sul letto era presente anche un fucile, sebbene non risulti chiaro se sia stato o meno utilizzato.

Gli agenti della polizia stanno cercando di analizzare la scena e capirne qualcosa in più. Attualmente, essendo passate ancora poche ore, sono in corso i rilievi da parte della polizia scientifica e, in più, le indagini della squadra mobile di Roma. L’obiettivo è quello di ricostruire la scena e cercare di comprendere quanto accaduto.

La vicenda ha scosso molti cittadini, soprattutto i residenti delle zone vicine. La polizia, fino a questo momento, non può escludere nessuna pista: il fucile potrebbe essere stato usato da una terza persona che avrebbe dunque potuto uccidere entrambe le persone. Non si può escludere che uno dei due abbia agito per poi togliersi la vita, o per difendersi da qualcosa e qualcuno.

Per adesso si indaga, alla ricerca della verità.