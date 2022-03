Giucas Casella e il figlio “segreto”: ecco chi è

Giucas Casella è un concorrente del Grande Fratello Vip 6 che si è fatto conoscere per essere un eccellente intrattenitore televisivo. La sua vita privata però non è caratterizzata solo dal suo amore per Valeria Perilli ma anche da un figlio “segreto”. Vediamo chi è e cosa fa il figlio di Giucas Casella.

Giucas Casella e il figlio segreto

Giucas Casella ha un figlio che si chiama James Casella, nato da una precedente relazione di Giucas con Carol Torr.

I due sono stati insieme per 7 anni, e dalla loro storia d’amore è nato James Casella. A crescere James, però, non è stata la madre biologica Carol ma Valeria Perilli, attuale compagna di vita di Giucas Casella. James, nato nel 1978, è quindi cresciuto con il padre e per più di 30 anni non ha avuto alcun contatto con la madre Carol. Solo 32 anni dopo, Carol ha deciso di cercare il figlio rimarcando che la scelta di crescerlo da solo “è stata solo di Giucas”. Ad ogni modo, Giucas ha mostrato anche in tv la gratutidine verso Valeria che ha cresciuto James come fosse suo figlio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da James Casella (@casella.james)

Chi è James Casella, figlio di Giucas

James Casella è il figlio di Giucas Casella, classe 1978. Da poco diventato papà, James è nato a Roma ed è un medico specializzato in chirurgia generale.

Dopo la laurea in medicina, ha lavorato prima presso l’ospedale San Camillo Forlanini di Roma e poi al Nuovo Ospedale dei Castelli, in provincia di Roma. All’età di 30 anni, dopo anni trascorsi senza mai conoscere la madre Carol, James ha deciso di riallacciare i rapporti con lei.

Con la nascita del suo primo figlio Giacomo, James ha reso nonno Giucas per la prima volta.