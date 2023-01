Chi è Valeria Bruni Tedeschi, sorella di Carla Bruni: ex Louis Garrel, figli

Valeria Bruni Tedeschi è un’attrice, regista e montatrice italiana naturalizzata francese. Ha vinto in carriera quattro David di Donatello in veste di migliore attrice protagonista per i film La seconda volta, La parola amore esiste, Il capitale umano di Paolo Virzì e La pazza.

È diventata nota al grande pubblico per la sua partecipazione al film Il Capitale Umano. Chi è Valeria Bruni Tedeschi Valeria Bruni Tedeschi è un’attrice nata a Torino il 16 novembre 1964. Proveniente da una famiglia altolocata (suo padre era un industriale e sua madre attrice e pianista), è sorella di Carla Bruni (ex modella e moglie dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy). All’età di nove anni, assieme alla sua famiglia, Valeria si trasferisce a Parigi per scappare al clima di terrore causato dalle Brigate Rosse e qui inizia a muovere i primi passi per la sua carriera d’attrice. Formatasi alla Ecole des Amandiers di Parigi, ha avuto modo nella sua carriera di lavorare con registi famosi come Pupi Avati, Bernardo Bertolucci e Ridley Scott. La morte del fratello Valeria Bruni ha, nella sua vita, dovuto sopportare e superare dolori importanti come quello della morte del fratello Virginio, venuto a mancare nel 2006 a causa di alcune complicazioni dovute all’AIDS. Ex Louis Garrel e figli Valeria Bruni Tedeschi, dal 2007 al 2012, è stata legata all’attore Louis Garrel. Assieme i due hanno adottato una bambina africana, la piccola Celine Garrel proveniente dal Senegal, quando la piccola al tempo aveva soltanto 6 mesi. I due poi si sono lasciati cercando di non manifestare alle telecamere le ragioni di questa rottura. Nel 2014 Valeria ha adottato un altro figlio, Noè, bambino vietnamita di 7 mesi. Valeria è molto riservata, ma si sa che la sua storia d’amore con Garrel è giunta al capolinea. Attualmente, quindi, dovrebbe essere single.