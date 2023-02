Air – La storia del grande salto: trama, uscita, cast e trailer del film

Air – La storia del grande salto è l’ultimo film da regista di Ben Affleck. Al centro della storia l’incontro tra il marketing e lo sport americano, in particolare il basket. Un cast davvero d’eccezione per un film che sarà distribuito nelle sale cinematografiche.

Air – La storia del grande salto: trama e uscita

Air – La storia del grande salto racconta la rivoluzionaria partnership tra un giovane Michael Jordan e la nascente divisione basket della Nike, per il lancio del marchio Air Jordan. Il film arriverà al Cinema il 6 aprile 2023, distribuito dalla Warner Bros con alla regia Ben Affleck che fa parte anche del cast.

Ecco la sinossi ufficiale: “Sonny Vaccaro, organizzatore di tornei di pallacanestro di provincia e personaggio apparentemente senza arte né parte, viene assunto negli anni ’70 dalla Nike per convincere giocatori e allenatori a diventare rappresentanti del giovane marchio sportivo. Vaccaro sarà l’unica persona in grado di convincere un giovanissimo Michael Jordan a firmare per la Nike, cambiando per sempre la storia dello sport, del marketing e dell’abbigliamento sportivo”.

Air – La storia del grande salto: cast

Ben Affleck interpreta anche il ruolo del co-fondatore della Nike Phil Knight. Matt Damon ha la parte del protagonista, quello dell’anticonformista manager Sonny Vaccaro, l’uomo che concretizzò l’accordo tra Jordan e il brand sportivo. Nel cast vi sono anche Jason Bateman nel ruolo di Rob Strasser, Matthew Maher nei panni di Peter Moore, Chris Messina nel ruolo di David Falk, Marlon Wayans interpreterà George Raveling, Chris Tucker sarà Howard White, Viola Davis vestirà in panni Deloris Jordan, Gustaf Skarsgård avrà il ruolo di Horst Dassler e Julius Tennon sarà James Jordan.

Il Trailer

