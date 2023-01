Louis Garrel oggi: carriera, film, fidanzata, figli, ex compagna, studi, The Dreamers

Louis Garrel oggi è un attore e regista francese, noto soprattutto per il suo ruolo da protagonista in The Dreamers, diretto da Bernardo Bertolucci.

Louis Garrel oggi

Louis Garrel oggi è un attore e regista francese, diventato in primis famoso per il suo ruolo da protagonista in The Dreamers, diretto da Bernardo Bertolucci.Nato il 14 giugno 1983, ha attualmente 39 anni ed è apparso regolarmente in numerosi film.

Carriera

Louis Garrel è entrato molto presto nel mondo dello spettacolo, tanto che sin da piccolo ha ruoli nei film del padre, il primo in Les baisers de secours all’età di 6 anni. Da adolescente si distingue per il suo talento frequentando i corsi di recitazione fino a che passa a dedicarsi agli studi letterari passa al Lycée Fénelon di Parigi. Per proseguire gli studi al Conservatorio Nazionale Superiore di Arte Drammatica di Parigi, però, rinuncia, dove si diploma nel 2004. Ha recitato in numerosi film, tra i quali Ma Mère, Dans Paris, Love Songs, The Beautiful Person e Making Plans for Lena diretti dal regista francese Christophe Honoré,

Fidanzata e figli

Louis è dal 2015 assieme alla modella e attrice francese Laetitia Casta, con la quale si è sposato nel giugno 2017 a Lumio in Corsica e da cui ha avuto un figlio, Azel, nel marzo 2021.

Ex compagna di Louis Garrel

L’attore ha avuto per diversi anni una relazione con l’attrice Valeria Bruni Tedeschi, con cui ha adottato una bambina di origine senegalese, di nome Oumy Bruni Garrel.