Chi è Giovanni Allevi, pianista di fama mondiale: carriera e vita privata

Chi è Giovanni Allevi? Il pianista, compositore e scrittore 52enne ha raggiunto la fama mondiale con il suo brano Come sei veramente ed è considerato uno dei musicisti più innovativi degli ultimi anni. Tutto sulla sua vita, carriera e sul Tour 2022.

Chi è Giovanni Allevi, vita e carriera

Giovanni Allevi nasce ad Ascoli Piceno il 9 Aprile 1969. Si è diplomato in Pianoforte nel 1990 al Conservatorio F. Morlacchi di Perugia, e in Composizione al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Ha anche una laurea in Filosofia, conseguita nel 1998 all’Università degli Studi di Macerata.

Comincia la sua carriera grazie a Saturnino Celani, bassista di Jovanotti, aka Lorenzo Cherubini, che invita Giovanni Allevi a Milano per raccogliere in un CD la sua produzione e far ascoltare i suoi brani proprio al cantautore romano. Colpito, Jovanotti pubblicherà con la sua etichetta discografica, Soleluna, e Universal il primo album del pianista: 13 Dita. Allevi continua a collaborare con Saturnino e Jovanotti, seguendoli in tour, aprendo molti concerti e collaborando alla scrittura di diversi album di Cherubini.

Con il successo di 13 Dita e il supporto di Jovanotti, la fama cresce e Giovanni Allevi diventa ben presto apprezzato in Italia e in ambito internazionale. Nel corso della sua carriera scrive dieci composizioni e pubblica undici album da pianoforte solista. Tra questi spicca No Concept, pubblicato nel 2005. Da quest’album è tratto Come Sei Veramente, uno dei suoi brani più famosi scelto dal regista Spike Lee per un celebre spot pubblicitario della BMW.

Nel 2008 ha tenuto il Concerto di Natale in Senato, durante il quale ha diretto l’orchestra sinfonica de I Virtuosi Italiani. Nel 2015 ha scritto il nuovo inno della Serie A, O generosa!, diffuso negli stadi all’inizio di ogni partita. Ha scritto anche diversi libri, tra cui l’autobiografia La musica in testa nel 2008 e il manuale di pianoforte e filosofia Le regole del pianoforte: 33 note di musica e filosofia per una vita fuori dall’ordinario. Il pianista aggiorna i propri fan sulla sua carriera e sui suoi eventi futuri tramite un sito web e un profilo instagram con oltre 50mila follower.

Chi è la moglie di Giovanni Allevi?

Giovanni Allevi è sposato con la sua manager, la pianista Nada Bernardo. Insieme i due hanno avuto due figli: Leonardo e Giorgio. La coppia preferisce mantenere riservati i dettagli sulla propria vita privata, per cui si sa davvero poco sulla famiglia Allevi. Il pianista ha dichiarato, in un’intervista a Famiglia Cristiana, che vede il proprio nucleo familiare come un luogo di conforto: “La mia famiglia è il mio rifugio, è la mia Itaca, spesso sono lontano per lavoro e mi accompagna durante la tournée un sottile senso di colpa che tutti i papà condividono. Il minimo che possa fare è dedicare loro alcune mie composizioni e soprattutto cercare di vivere più intensamente possibile il momento in cui sono insieme ai bimbi e magari cogliere in quel momento l’ispirazione per un brano musicale”.

Le date del Tour nel 2022

Giovanni Allevi ha già in programma quattro concerti per il Tour 2022, per i quali sono già disponibili i biglietti in prevendita. L’11 Febbraio alle 21.15 si esibirà a Brescia, al PalaBrescia-Teatro Morato. La sera del 12 Febbraio Allevi sarà invece a Padova, al Gran Teatro Geox. Sabato 12 Marzo il tour si sposta in Austria: il pianista si esibisce a Vienna, nella Wiener Konzerthaus, storica sala da concerto costruita nel 1913. Il 6 Luglio 2022 Allevi si esibisce nell’auditorium sinfonico svizzero di Tonhalle, a Zurigo.