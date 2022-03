Chi è Tommaso Stanzani, fidanzato di Tommaso Zorzi

Tommaso Stanzani è un ballerino originario di Bologna di 20 anni, ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi nel 2020.

Chi è Tommaso Stanzani

Tommaso Stanzani, nato a Bologna il 21 marzo 2001, è un ballerino, ex pattinatore professionista, che è stato allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi nel 2020 (eliminato alla terza puntata del serale). Tommaso ha passato l’infanzia a Sant’Agata Bolognese (in Emilia Romagna) e ha iniziato a pattinare all’età di tre anni.

I suoi studi derivano dal liceo coreutico, dove ha coltivato ancora di più la sua passione per la danza e il pattinaggio artistico. Barbara Calzolari, sua mamma, era la coreografa delle sue esibizioni sui pattini e ha successivamente studiato presso la Experience Company di Naima Academy. Ha un profilo Instagram dove pubblica il suo ballo.

Carriera

Tommaso Stanzani sui pattini ha ottenuto grandi successi, diventando Campione Italiano della specialità dal 2014 al 2016.

Questa specialità lo porta nel 2016 a partecipare a Italia’s Got Talent condotto da Lodovica Comello e successivamente ha preso parte ad un musical diretto da Valentina Spampinato. Tommaso si è poi mostrato nel suo talento all’interno della scuola di Amici, dove ha ottenuto la maglia per accedere al serale ma non è andato oltre la terza puntata. Ha collaborato con la cantante Arisa per un videoclip ed è stato ospite di diverse trasmissioni tra le quali Verissimo.

Si è esibito nel corpo di ballo del programma estivo di Mediaset Battiti live condotto da Elisabetta Gregoraci.

Fidanzato

Tommaso Stanzani è finito nelle pagine di cronaca rosa per essere il fidanzato di Tommaso Zorzi, ex concorrente del Grande Fratello e anche vincitore del programma. I due si sono conosciuti quasi per caso e sostenuti a vicenda anche durante la scuola di Amici. Tommaso Zorzi ha raccontato che “ci siamo conosciuti mentre uscivamo lui da Amici e io dal GF, quindi abbiamo sempre tenuto tutto molto nostro, perché abbiamo vissuto una sovraesposizione mediatica.

Non siamo abituati a parlare di noi. Durante i nostri primi incontri lo aiutavo anche a studiare, mi sentivo una milf!”.

Curiosità

Tommaso è del segno zodiacale dell’Ariete ed è alto 180 centimetri.