Madame a Brescia: scaletta canzoni, biglietti del concerto e tour

Madame a Brescia si esibisce in concerto in occasione del suo tour che sta portando la giovane artista, classe 2022, in giro per l’Italia. I biglietti sono ancora disponibili ed ecco quali sono anche le prossime tappe.

Madame a Brescia: scaletta canzoni

Madame si esibisce in concerto martedì 21 novembre a Teatro Dis_Play c/o Brixia Forum di Brescia. La cantante ha dato inizio al suo tour in giro per l’Italia. Diverse le date e tappe in programma per l’artista. “Sono felice di avere con me questa squadra unita dalla direzione artistica e musicale di Luca Faraone – racconta l’artista – . Ci siamo preparati al meglio per lo show, riarrangiando sia i brani del primo disco sia quelli dell’ultimo progetto in una scaletta pensata per accompagnare chi vorrà venire ad ascoltarmi anche a Brescia in un viaggio nella mia musica”. Ecco, di seguito la scaletta delle canzoni:

Avatar

Quanto forte ti pensavo

Tu mi hai capito

Baby

Donna vedi

Nimpha

Clito

Respirare

17

Pensavo a…

Vergogna

L’eccezione

Sciccherie

Per il tuo bene

Voce

Se non provo dolore

Aranciata

Il bene nel male

Marea

Tekno Pokè

I biglietti del concerto e tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Tuttavia, il nuovo tour dell’artista è appena iniziato ed ecco dove sarà nelle prossime settimane e mesi:

23 novembre 2023 – BOLOGNA – TEATRO EUROPAUDITORIUM

25 novembre 2023 – GENOVA – TEATRO CARLO FELICE

27 novembre 2023 – TORINO – TEATRO COLOSSEO

30 novembre 2023 – FIRENZE – TEATRO VERDI

2 dicembre 2023 – SANREMO – TEATRO ARISTON

6 dicembre 2023 – REGGIO EMILIA – TEATRO ROMOLO VALLI

8 dicembre 2023 – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

16 dicembre 2023 – NAPOLI – PALAPARTENOPE