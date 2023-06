Danny Masterson, accusato di stupro da tre donne: cosa rischia

L’America continua a raccontarsi, pur facendolo in maniera negativa. Si parla di cinema, ma soltanto a grandi linee: Danny Masterson è stato accusato di stupro da ben tre donne.

Adesso rischia il carcere.

Accusato di stupro, cosa rischia Danny Masterson

Dagli Stati Uniti giunge una nuova – e spiacevole – notizia. Un noto attore, Danny Masterson, è stato accusato di stupro da tre donne e poi ritenuto colpevole. A decidere l’esito della sentenza una giuria di Los Angeles.

L’attore statunitense non è però nuovo a queste situazioni, poiché gli eventi risalgono a circa vent’anni fa quando, tra il 2001 e il 2003, commise queste violenze sessuali ai danni di tre donne, presso la sua abitazione di Hollywood. Successivamente è stato accusato dalle vittime che, proprio come lui, facevano parte della Chiesa di Scientology, caratteristica che li accomuna. In più l’americano classe ’76 era uno degli esponenti più in vista.

Il caso fu così subito preso in esame, ma nel mese di Dicembre 2022 la giuria – a cui era stata affidata la scelta – non fu capace di decretare un verdetto unanime e, per questo, il processo fu “archiviato”. I procuratori hanno però spinto negli ultimi mesi, affinché le tre donne potessero gridare giustizia. Questo ha portato lo stato ad accettare un secondo processo, grazie anche alla presentazione di nuove prove.

In questo caso l’attore non ha potuto nulla ed è stato incriminato da una giuria di Los Angeles, con due capi di accusa su tre (entrambi di stupro). La condanna è di circa 30 anni di prigione.

Più di vent’anni dopo le tre donne possono ritenersi soddisfatte, sapendo che il loro aggressore pagherà per quanto fatto. Sprofonda invece completamente la vita dell’attore che, negli ultimi anni, si era costruito una famiglia.

Adesso Danny Masterson rischia grosso. E non si tratta di un film.

