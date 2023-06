Giulia Tramontano, chi è il fidanzato Alessandro Impagnatiello che ha confessato l’omicidio della 29enne

Giulia Tramontano, chi è il fidanzato Alessandro Impagnatiello colpevole di essere l’autore della morte della donna. Il corpo senza vita della 29enne è stato trovato nelle ultime ore in una campagna abbandonata.

Giulia Tramontano, chi è il fidanzato Alessandro Impagnatiello

Giulia Tramontano era scomparsa da casa domenica 28 maggio: la 29enne originaria di Sant’Antimo in provincia di Napoli, viveva da cinque anni a Senago, in Lombardia. Il corpo della donna, al settimo mese di gravidanza, è stato trovato purtroppo senza vita, nascosto in una campagna abbandonata dietro ai box di una palazzina in via Monte Rosa, a Senago, nel Milanese. Ad uccidere la donna è stato il fidanzato Alessandro Impagnatiello, con il quale conviveva e si era venuto a conoscenza di un litigio avvenuto poche ore prima della scomparsa di Giulia. Lei era agente immobiliare mentre lui un barman in un locale lussuoso di Milano.

Confessato l’omicidio della 29enne

L’uomo avrebbe confessato l’omicidio della fidanzata Giulia. L’uomo è indagato per omicidio aggravato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza senza consenso. Ha detto di aver fatto tutto da solo. Ha indicato il luogo in cui lo ha nascosto, in parte coperto da alcuni cellophane, pezzi di sacchetti di plastica. Secondo le prime ricostruzioni è venuta fuori una doppia relazione dell’uomo: con Giulia e una donna americana che anche lei era incinta ma che poi c’è stata un’interruzione. Un incontro tra i tre avrebbe poi portato a un litigio e poi all’uccisione di Giulia.