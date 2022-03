Chi è Bianca Vitali, moglie di Stefano Accorsi: figli, padre, Laetitia Casta

Bianca Vitali è la moglie di Stefano Accorsi, protagonista della fiction Rai “Vostro Onore”. Conosciamola meglio.

Chi è Bianca Vitali: biografia e padre

Bianca Vitali, così come il marito, è pienamente inserita come attrice nel mondo del cinema. I suoi inizi sono come modella e infatti ha lavorato per la compagnia di modelle Why Not Model avendo modo di sfilare in raffinate passerelle italiane. Come volto è testimonial di alcuni brand noti, come Tezenis e Rifle. Ricordiamo che uno dei suoi lavori di successo fu la serie TV 1992, prodotta da Wildside che ebbe all’epoca un grande successo.

Papà di Bianca è Aldo Vitali, giornalista ed ex direttore di Tv Sorrisi e Canzoni per tantissimo tempo.

Vita privata: marito e figli

Stefano Accorsi e Bianca Vitali sono ormai parte di una famiglia che sta vivendo una bellissima storia d’amore. I due sono felicemente sposati dal 2015 e Bianca ha conosciuto il marito sul set nel 1992. Quando i due si sono incontrati, nonostante i vent’anni di differenza che li separano, hanno capito subito che tra di loro c’era qualcosa di speciale e da quel momento non si sono più lasciati un attimo.

Insieme hanno formato una bellissima famiglia e hanno avuto due figli maschi. Il primo è Lorenzo, nato il 21 aprile 2017, mentre il secondo è Alberto (nato il 28 agosto del 2020).

Laetitia Casta, la ex di Stefano Accorsi

Bianca Vitali ha sposato l’attore Stefano Accorsi il quale però, prima di lei, ha avuto una lunga storia d’amore con l’attrice ed ex modella Laetitia Casta. Dalla storia d’amore tra i due sono nati anche due figli: Orlando (nato nel 2006) ed Athena (nata invece nel 2009).