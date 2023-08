Margherita Mirabella, chi è la figlia di Michele Mirabella: vita privata, carriera, età

Chi è Margherita Mirabella, figlia di Michele Mirabella. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla famiglia del noto conduttore televisivo. Cosa sappiamo esattamente di lei?

Chi è Margherita Mirabella, figlia di Michele Mirabella: vita privata, carriera

Margherita Mirabella è una delle due figlie dell’attore e conduttore di Elisir Michele Mirabella. Come sua sorella Marta, ha preferito mantenere le distanze dal mondo dello spettacolo e costruirsi una carriera in un settore diverso da quello del padre. Anche lei, tuttavia, ha dimostrato una notevole vena artistica. Margherita si è infatti affermata come fotografa e ancora oggi esercita la sua professione a Roma. Ha un sito ufficiale dedicato ai suoi lavori e un profilo Instagram, dove pubblica molti dei suoi scatti.

La passione per la fotografia: “Sono cresciuta in un ambiente pieno di stimoli culturali e visivi”

È lei stessa a parlare della sua passione in un’intervista concessa a The Daily Cases: “Il mio interesse per la fotografia è nato dalla mia passione per la memoria: la memoria di un instante, la memoria collettiva e storica come quella privata di un album di famiglia. Le foto private che guardavo da bambina, quasi ossessivamente, e le foto dei grandi fotografi a volte incontrate per caso”.

A stimolarla sono stati anche gli interessi artistici e culturali dei suoi familiari: “Ho studiato tanto la storia dell’arte, mio nonno dipingeva nel tempo libero, mia madre mi ha sempre portata a vedere grandi mostre e musei, mio padre Michele mi ha fatto trascorrere parte della mia infanzia nei teatri dove faceva il regista di spettacoli di prosa, diciamo che ho avuto la fortuna di crescere in un ambiente di grandi stimoli culturali e prettamente visivi“.