Chi è Daniele Piervincenzi, giornalista inviato in Ucraina: testata, moglie, figlia

Chi è Daniele Piervincenzi: è un giornalista molto seguito per le sue inchieste. Nel 2022, è stato anche in Ucraina come inviato per raccontare il conflitto.

Daniele Piervincenzi è nato a Roma l’8 aprile del 1981. Dopo il liceo, si è laureato in Scienze della Comunicazione presso l’Università La Sapienza. Da giovane è un giocatore esperto di rugby e membro della Primavera italiana. Infatti, dal 2008 inizia a lavorare per Sky Sports, mentre nel 2017 ha condotto la trasmissione Rugby Social Club su DMAX.

In seguito, ha scelto di seguire la carriera da giornalista sia d’inchiesta sia come inviato, anche di guerra. In uno dei suoi tanti servizi, ha subito un’aggressione durante un servizio in diretta per Nemo – Nessuno escluso, il programma di attualità e inchieste andato in onda su Rai 2. L’aggressore del giornalista fu Roberto Spada, boss di Ostia, che gli tirò una testata rompendogli il naso. Nel febbraio 2022, è partito per l’Ucraina allo scoppio della guerra e ha raccontato il conflitto come inviato per ventotto giorni.

Daniele Piervincenzi: testata

Nel 2019 diviene giornalista di punta di Popolo Sovrano, programma in onda in prima serata su Rai 2. E’ giornalista d’inchiesta in diversi programmi televisivi, per cui conduce servizi su fatti di cronaca. Nel 2019 è al timone del programma Rai Ragazzi Contro e dal 2021 di Mappe Criminali su TV8.

Moglie e figlia

Piervincenzi ha una compagna storica con cui sta insieme da sempre, non è sposato ma ha un figlio.

Il giornalista ci tiene molto alla sua privacy e di conseguenza si hanno pochissime notizie sue personali.

