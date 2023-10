Oroscopo Branko Novembre 2023, previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta nelle prossime settimane? Ecco l'oroscopo di Branko per Novembre 2023. Tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo Branko, le previsioni per Novembre 2023. Cosa ci riserva il futuro in queste settimane d’autunno? Diamo uno sguardo al futuro con la lettura delle stelle segno per segno del famoso astrologo di RDS.

Oroscopo Branko Novembre 2023, le previsioni segno per segno

Gli appassionati di astrologia guardano al futuro anche in questi freddi giorni d’autunno. Con gli occhi puntati alle stelle, cercano indizi sull’influenza degli astri. Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il mese di Novembre 2023 secondo l’amato astrologo di RDS Branko, pubblicate nel suo libro Calendario Astrologo 2022. Cosa ci riserva l’Oroscopo nelle prossime settimane? Scopriamo insieme tutte le previsioni, segno per segno.

Ariete, le previsioni di Branko per Novembre 2023

Grande impegno sul lavoro per i nati nell’Ariete nelle prossime settimane. Si apre un periodo di grandi sfide per voi in ambito professionale, dovrete rimboccarvi le maniche se volete raggiungere i vostri obiettivi. Abbiate fiducia nelle vostre idee e non accettate compromessi: seguite la vostra strada senza deviazioni. Anche in amore saranno premiati i più determinati, non vi arrendete.

Toro, le previsioni di Branko per Novembre 2023

L’eccessiva aggressività porta i nati nel Toro alle conclusioni sbagliate. Vedete rosso in queste settimane, le troppe complicazioni e situazioni ambigue che vi tormentano non fanno altro che aumentare il nervosismo. Cercate di direzionare queste energie negative in qualcosa di costruttivo, se vi limitate a farvi trascinare dalla foga rischiate di ferire le persone a cui tenete.

Gemelli, le previsioni di Branko per Novembre 2023

C’è aria di ribellione nella vita dei nati nei Gemelli. Sarà un Novembre pieno di colpi bassi e delusioni, frutto anche di una malriposta voglia di compiacere tutti senza sacrificare nulla. Subite in silenzio da fin troppo tempo, se volete fare passi avanti è il momento di puntare i piedi. Dite le cose come stanno, anche a costo di buttar fuori verità scomode.

Cancro, le previsioni di Branko per Novembre 2023

Il romanticismo stuzzica i nati nel Cancro. I tanti impegni di questo mese saranno addolciti da una grande fortuna in amore. Chi è già in coppia riuscirà a trovare nuovi punti in comune con il proprio partner, chi invece è ancora in cerca della persona giusta avrà molte occasioni per fare il primo passo. Non lasciatevi distrarre sul lavoro, l’imprevisto è dietro l’angolo.

Leone, le previsioni di Branko per Novembre 2023

Cala un po’ di gelo nella vita dei nati nel Leone. Vi sentite isolati, più lontani di quel che vorreste dalle persone nella vostra vita. Tendete a rimuginare troppo su battibecchi e incomprensioni che sarebbero facili da superare con un minimo di flessibilità. Sfruttate queste occasioni di confronto per comprendere meglio le persone che vi circondano.

Vergine, le previsioni di Branko per Novembre 2023

Si fa più intensa la vita amorosa dei nati nella Vergine. Siete travolti da una nuova, rinnovata passione, che vi spinge ad osare un po’ di più. Vi siete stufati di danzare attorno ai vostri desideri, avete bisogno di un approccio più deciso ed incisivo. Non aspettatevi che la soluzione vi piova tra le braccia, siate diretti e precisi circa quel che volete davvero.

Bilancia, le previsioni di Branko per Novembre 2023

I nati nella Bilancia dovranno tirare un po’ la cinta. Sarà un Novembre complicato, con alto potenziale di spese impreviste e contrattempi costosi. Un po’ di cautela non fa mai male, evitate sfizi e acquisti frivoli almeno per un po’. Anche in amore è meglio non fare il passo più lungo della gamba. Assicuratevi che i vostri sentimenti siano ricambiati prima di esagerare.

Scorpione, le previsioni di Branko per Novembre 2023

Grande cameratismo per i nati nello Scorpione. State attraversando un periodo complesso e pieno di sfide che avrà un impatto importante sul resto della vostra vita. Non cercate di fare gli eroi affrontando ogni ostacolo da soli, c’è sempre qualcuno disposto a darvi una mano nel momento del bisogno. Imparate ad accogliere più facilmente le persone nella vostra vita.

Sagittario, le previsioni di Branko per Novembre 2023

Provocazioni e stizza nel futuro dei nati nel Sagittario. Qualche inciampo di troppo attira l’attenzione di arpie e rivali, pronti a stuzzicarvi al vostro minimo segno di vulnerabilità. Non lasciate che l’invidia e il risentimento altrui abbiano influenza su di voi e sulle vostre scelte. Ignorate le frecciate e passate oltre, pensate ai vostri obiettivi e al vostro futuro.

Capricorno, le previsioni di Branko per Novembre 2023

La malinconia turba i nati nel Capricorno. I ricordi di tempi passati sono allo stesso tempo un carburante per la vostra anima e un coltello nel vostro fianco. Non lasciate che la nostalgia si trasformi in rammarico e rimpianto, rischiate di rimanere incastrati nel passato. Guardate avanti, create nuovi momenti degni di essere ricordati.

Acquario, le previsioni di Branko per Novembre 2023

I nati nell’Acquario ritroveranno sé stessi lontani dalla quotidianità. Avete bisogno di una scossa dalla monotonia di tutti i giorni, di aggiungere qualcosa di più “speziato” alla vostra routine. Quando possibile cogliete l’occasione per provare qualcosa di nuovo. Magari non diventerà un’abitudine, ma potrebbe darvi lo stimolo giusto per rinnovarvi e crescere ancora di più.

Pesci, le previsioni di Branko per Novembre 2023

Una carica di energia travolge i nati nei Pesci nelle prossime settimane. Gli astri vi donano forza e determinazione, la volontà necessaria a scuotervi dal torpore e ripartire a 100 all’ora. Siate sempre pronti all’azione, sia per i vostri obiettivi che per fare il possibile per le persone che vi circondano. Anche in amore aiuta essere decisi: non lasciatevi intimidire, siate sicuri delle vostre qualità.