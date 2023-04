Chi è Nanni Moretti, regista: esordi, film, Cannes, Il sol dell’avvenire, vita privata

Chi è Nanni Moretti, regista in corsa al Festival di Cannes per la Palma d’oro? Vita privata, ex compagna, figli

Nanni Moretti è un regista, attore, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano. Al Festival di Cannes 2023 è in corsa per ricevere la Palma d’oro con il film Il sol dell’avvenire.

Chi è Nanni Moretti

Il nuovo film di Nanni Moretti Il sol dell’avvenire si sfiderà italiani che si sfideranno con altri film internazionali per un importante premio. Gli altri due film italiani sono La Chimera di Alice Rohrwacher e Rapito di Marco Bellocchio.

Nato nel 1953, ha 69 anni ed è un regista, attore, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano. Nanni nasce a Brunico, in provincia di Bolzano, il 19 agosto del 1953 da genitori romani, in quel periodo in vacanza in Alto Adige.

Dopo aver frequentato il liceo classico, prima al Tasso e poi al Lucrezio Caro di Roma, nel 1973 ha girato il cortometraggio La sconfitta con una cinepresa Super 8, acquistata vendendo la sua collezione di francobolli; il film rivisita in chiave comica la crisi di un ex-militante sessantottino. A questa prima opera seguirà un secondo cortometraggio, Pâté de bourgeois, nel quale sono trattate alcune storie di amici e di una coppia in crisi. In quegli anni è iscritto al Cineclub Roma Sud e nel 1974 gira il mediometraggio Come parli frate?, una rilettura de I promessi sposi, narrata dal punto di vista del personaggio di Don Rodrigo, interpretato dallo stesso Moretti.

Il nuovo film Il sol dell’avvenire

Il Sol dell’avvenire è il nuovo film di Nanni Moretti che è sia regista sia protagonista, come spesso accade nei suoi lavori cinematografici. Al cinema sarà visibile dal 20 aprile 2023. Il nuovo lavoro di Moretti è ambientato a Roma nel periodo compreso tra gli anni ’50 e ’70 e racconta la storia di un regista militante nel Pci che decide di fare un film. I protagonisti del film sono una coppia militante nel Partito Comunista che organizza attività culturali e sociali nelle periferie della Capitale.

Sullo sfondo un evento storico: la rivoluzione d’Ungheria nell’ottobre del 1956 che scatena la protesta dei circensi che incrociano le braccia e smettono di esibirsi sotto il tendone. Nel corso della sua carriera, poi, ha fatto diversi film tra cui Caro Diario, Sogni d’oro e Tre Piani.

Ex compagna e figli

Nanni Moretti è stato compagno di Silvia Nono, figlia del musicista Luigi Nono, con cui nel 1996 ha avuto il figlio Pietro. Nanni Moretti è ateo, ma preferisce la dizione “non credente”.