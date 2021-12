Denise Pipitone news: il gip di Marsala ha archiviato l’indagine sulla scomparsa della ragazza. Nell’indagini preliminari c’erano quattro indagati.

Denise Pipitone news: indagine archiviata

Il gip di Marsala, accogliendo la richiesta della Procura, ha archiviato l’indagine sulla vicenda di Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo l’1 settembre del 2004. Gli indagati erano quattro soggetti: l’ex moglie del padre naturale di Denise, Anna Corona, accusata di sequestro di persona, e due testimoni che avrebbero fornito false informazioni al pm.

“Indagini lunghe e incredibilmente vaste da cui non sono emersi elementi sufficienti a sostenere un’accusa in giudizio”. Così il gip di Marsala commenta la sua decisione di archiviare la richiesta. “A questo giudicante – spiega il gip – non è dato neppure immaginare come potrebbe essere formulato dal pubblico ministero, anche sommariamente, un capo di imputazione nei confronti della Corona (ex moglie del padre naturale della bambina accusata di sequestro di persona). “Non appare possibile, allo stato – aggiunge – imputare all’indagata una condotta criminosa, né tanto meno una condotta sufficientemente precisa in ordine al reato e alle modalità di realizzazione della condotta: quale reato potrebbe essere addebitato alla Corona? Ove si optasse per il sequestro di persona quale condotta potrebbe essere contestata? Di mandante del rapimento? Di esecutrice?”

Nonostante l’archiviazione le indagini proseguiranno

L’archiviazione non farà tramontare definitivamente le indagini per far luce sulla vicenda. “Non significa abbandonare ogni speranza o concreta possibilità di far luce sull’andamento dei fatti. Anzi, come sottolineato dal pm è interesse della Procura, è interesse della magistratura nel suo insieme perseguire la verità e continuare a indagare laddove auspicabilmente emergano ulteriori elementi suscettibili di approfondimento per comprendere cosa sia accaduto a Denise e perseguire penalmente i responsabili del suo sequestro”. Lo ha scritto il gip di Marsala nell’archiviazione dell’indagine sulla scomparsa della piccola.

Ovviamente non c’è pace per la mamma di Denise, Piera Maggio che si sfoga su facebook: “Chi ha rapito Denise” Pipitone “deve sapere che non finirà mai e che presto o tardi scopriremo la verità. Denise, da 17 anni, viene rapita ogni giorno…“.