Chi è Samuel Peron: età, Sabrina Salerno, Ballando con le stelle

Chi è Samuel Peron, ballerino diventato famoso con la partecipazione al programma di Rai 1 Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci.

Chi è Samuel Peron: età

Samuel Peron è nato il 21 aprile 1982 a Marostica nella provincia di Vicenza. Di professione fa il ballerino e l’insegnante di danza. Samuel si diploma all’Istituto d’arte come designer. Si è laureato in scienze motorie presso l’Università di Padova nel 2015. Samuel cura l’Academy, un’ accademia di ballo specializzata in Danze Latino Americane e di Squadra, Danze Caraibiche, Sembra, Afro House. La scuola si trova a Venetico in provincia di Messina.

Samuel inizia a ballare soli 4 anni prendendo lezioni. A 9 anni partecipa allo show Sabato al circo nel corpo di ballo di Cristina D’Avena. Nel 1992 partecipa allo show Bravo Bravissimo condotto da Mike Bongiorno. Nel 2001, Samuel si classifica terzo nel campionato italiano amatori danze latino americane. Dal 2005 interpreta il ruolo di Cesàr nel musical La febbre del sabato sera. Poi comincia a far parte con la collega Natalia Titova allo spettacolo teatrale “Tango d’amore…”.

Samuel è fidanzato con Tania Bambaci, un’attrice e modella italiana originaria della Sicilia che ha 31 anni. I due non hanno figli. Tania è l’ex Miss Italia 2012.

Samuel Peron e Sabrina Salerno

Nell’edizione 2021 di Ballando con le stelle, Samuel Peron ha fatto coppia con la cantante Sabrina Salerno. Una coppia che nell’edizione 2021 funziona. Nella semifinale del dancing show di Rai 1, sabato 4 dicembre, Sabrina Salerno ha sorpreso tutti con un velocissimo quick step tra le braccia del maestro Samuel Peron. La cantante è migliorata tantissimo allenandosi ed esibendosi con il ballerino professionista.

Samuel Peron: Ballando con le stelle

La svolta nella carriera arriva con Ballando con le stelle. Samuel entra a far parte del cast come ballerino professionista nel 2005 durante la seconda edizione. Ha fatto parte di tutte le edizione e una l’ha anche vinta in coppia con l’attrice Maria Elena Vandone. Nell’edizione 2021, è in coppia con Sabrina Salerno.