Carlo Spallino Centonze, chi è il marito di Maria Giovanna Maglie: età, biografia, figli

Chi è Carlo Spallino Centonze, marito di Maria Giovanna Maglie. Scopriamo qualche informazione in più sul compagno di vita della giornalista, scomparsa all’età di 70 anni dopo una lunga lotta con una malattia.

Chi è Carlo Spallino Centonze, marito di Maria Giovanna Maglie: età, biografia

Nato a Palermo nel 1974, Carlo Spallino Centonze ha 48 anni ed è noto al pubblico soprattutto in quanto marito di Maria Giovanna Maglie, giornalista morta all’età di 70 anni il 23 maggio 2023 per complicazioni dovute ad una grave malattia. Poliedrico artista siciliano e marchese per grado nobiliare, nel corso della sua carriera ha usato il suo estro creativo per affermarsi in molti settori, dalla pittura alla cucina. Lascia la sua Sicilia poco dopo il diploma, per inseguire una carriera nella ristorazione a Milano. Il suo lavoro lo porta a viaggiare per il mondo per molti anni, fino al suo trasferimento definitivo a Roma. La sua esperienza in cucina gli è valsa una chiamata come giudice al cooking show Rai La prova del cuoco.

Oltre che come chef, negli anni si è fatto conoscere anche come pittore, designer di gioielli, blogger e arredatore. Sono molto apprezzate le sue installazioni artistiche sperimentali, create con materiali da riciclo. Tra queste si ricordano alcune sculture realizzate con cassette della frutta, ispirate alle grandi battaglie di Paolo Uccello, e una serie di sessanta spille in materiale povero.

Vita privata, il rapporto con la giornalista e i figli

Si sa molto poco circa il rapporto tra Carlo Spallino Centonze e sua moglie Maria Giovanna Maglie. La coppia era molto riservata e parlava di rado della propria vita sentimentale, per cui non è noto come i due si siano conosciuti. Pochi dettagli anche sul profilo Instagram dello chef, seguito da oltre duemila persone e pieno di foto dei suoi piatti. I due vivevano insieme a Roma e non hanno mai avuto figli.