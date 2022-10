Samuel Peron quasi papà: svelato il nome del figlio

Samuel Peron diventerà papà, e ha svelato in televisione il nome che è stato scelto insieme alla compagna per il nuovo arrivato

Samuel Peron, ballerino conosciuto per diverse edizioni fatte a Ballando con le stelle, è in attesa di diventare papà. Ha raccontato questa sua emozione nel salotto di Serena Bortone. Samuel, quest’anno, sarà a ballando con le stelle in coppia con Iva Zanicchi che, in una intervista ad Oggi un altro giorno, ha rivelato di voler vincere il programma.

Samuel Peron quasi papà

Samuel Peron e Tania Bambaci, modella e compagna di Samuel Peron, si apprestano a diventare genitori.

Ma quando nascerà il figlio? Lo ha rivelato in televisione proprio Tania Bambaci, che ha confessato a Serena Bortone di essere ormai agli sgoccioli della sua gravidanza “Dal 30 settembre qualsiasi momento potrebbe essere buono. Ormai ci siamo” ha dichiarato accarezzando amorevolmente il pancione.

Svelato il nome del figlio

Di fronte poi alla curiosità di Serena Bortone di conoscere meglio il nome del figlio, la coppia ha rivelato che sarà un maschietto e che il nome è stato scelto.

“Il nome l’abbiamo già deciso – ha commentato sempre Tania – dal terzo mese, però potrebbe essere che nel momento in cui esce si cambia idea… ma secondo me non cambierà, e dovrebbe essere Leonardo”. Il motivo? Lo ha spiegato Samuel Peron, che ha tenuto a sottolineare che la scelta è anche collegataa ad un personaggio storico che ha fatto la storia del nostro paese: Leonardo da Vinci.