Samuel Peron, chi è la compagna Tania Bambaci: film, figlio, carriera, studi

Tania Bambaci è un’attrice e modella italiana, compagna del ballerino di Ballando con le stelle Samuel Peron.

Chi è Tania Bambaci

Tania Bambaci è un attrice, originaria di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), nata l’11 agosto 1990. Compagna del ballerino Samuel Peron (volto storico di Ballando con le stelle), ha 32 anni ed è alta 1,83 m. Come modella ha rappresentato l’Italia al concorso di Miss Mondo 2011 ma prima di partecipare a Miss Mondo aveva partecipato al concorso di Miss Italia 2010 con la fascia di Miss Sicilia.

È laureata in Lingue e Culture Moderne ed ha un master in Sceneggiatura e Produzione Audiovisiva.

Film e fiction

Dopo un primo ingresso nel mondo dello spettacolo come modella, Tania Bambaci ha iniziato a partecipare ad alcune pellicole televisive e non. Nel 2011 ha recitato in diverse fiction per la televisione come Squadra Antimafia, Maltese Il romanzo del Commissario, Il cacciatore, sia in alcuni lungometraggi per il cinema come Midway – Tra la vita e la morte,The Perfect Husband e Picciridda – Con i piedi nella sabbia.

Ha recitato anche in L’altra Luna, diretto da Carlo Chiaramonte e inGovernance – Il prezzo del potere, per la regia di Michael Zampino.

L’amore con Samuel Peron

Tania Bambaci è legata a Samuel Peron, ballerino di Ballando con le stelle, dal 2013.

Figlio

Tania Bambaci e Samuel Peron hanno avuto un figlio nel 2022, Leonardo. Un nome che la stessa Tania aveva anticipato anche in tv nella trasmissione di Serena Bortone Oggi è un altro giorno. “Il nome l’abbiamo già deciso – aveva commentato la compagna Tania a Serena Bortone – anche se dal terzo mese potrebbe essere che nel momento in cui esce si cambia idea… ma secondo me non cambierà, e dovrebbe essere Leonardo”.

Il motivo? Lo ha spiegato Samuel Peron, che aveva tenuto a sottolineare che la scelta è anche collegata ad un personaggio storico: Leonardo da Vinci.