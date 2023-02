Albano Carrisi torna in voga con una polemica e torna a parlare di Romina e del suo triangolo con Loredana.

Al Bano contro Romina: “Ecco cosa mi ha tolto”

Albano torna a parlare di Romina, in particolare il triangolo con Romina Power e Loredana Lecciso. Il cantante, in particolare, ha finalmente rotto il silenzio sul gossip che circonda la sua relazione con Romina Power, madre di Ylenia, Yari, Cristel e Romina Junior. Ha finalmente scelto di mettere fine a tutte le voci e di fare definitivamente chiarezza sulla questione.

La dichiarazione di Al Bano

La coraggiosa dichiarazione di Albano Carrisi su Romina Power, ad ogni modo, sta già facendo discutere dopo l’intervista che ha rilasciato a Novella 2000..“Romina ha scelto di andarsene e lo ha fatto, non c’era altra possibilità” ha detto, lanciando una bomba gossip, parole a cui ne ha aggiunte altre: “Ringrazio Romina per tutto quello che è riuscita a darmi, ma purtroppo mi ha anche tolto. E così ringrazio anche Loredana, sottolineando che non ha mai sottratto nulla a Romina che se n’era già andata, quasi dieci anni prima”.