Chi è Margherita Mazzucco, volto di Lenù ne “L’amica geniale”

Margherita Mazzucco è una giovanissima attrice che ha raggiunto la fama grazie alla serie tv L’Amica geniale. È stata ospite del Festival di Sanremo 2022 insieme alla co-protagonista Gaia Girace, per presentare la terza stagione della serie.



Chi è Margherita Mazzucco, vita privata e carriera

Margherita Mazzocco, classe 2004, è una delle protagoniste della fiction tv L’amica Geniale in onda su Rai 1. Napoletana di origine e 18 anni già compiuti, Margherita è stata scelta come protagonista di L’amica geniale, fiction Rai di successo ispirata all’omonima serie di romanzi di Elena Ferrante.

Per volontà della stessa scrittrice le due protagoniste della serie sono state scelte tra due attrici ancora sconosciute che però, grazie a questa serie, si stanno facendo strada nel mondo dello spettacolo e del cinema. La terza stagione, tratta dal terzo libro della saga, Storia di chi fugge e di chi resta, è in onda in prima visione su Rai 1 da Febbraio 2022, continuum della fiction che lo scorso anno ha avuto un boom di ascolti.

Margherita tra le due amiche è la bionda e ricopre il ruolo di Lenù. Frequenta un liceo classico a Napoli e, considerata la giovane età, è particolarmente riservata riguardo la sua vita privata. Si è ritrovata nel cast della serie quasi per caso. Margherita partecipa infatti ai provini per gioco, insieme ad alcune compagne di classe: “Per rompere un po’ la monotonia quotidiana, una novità: con le mie amiche non sapevamo minimamente in cosa consistesse un provino, e, in verità, nemmeno avevamo letto i libri.

Infatti, tanto poco ci credevo, che l’ho affrontato con enorme serenità, una calma che è riuscita a stupire anche il regista“. Ha conosciuto la sua futura collega, Gaia Girace, durante il secondo provino a Roma: “Eravamo rimaste in dieci. Ci siamo piaciute subito, tra noi è nata immediatamente una forte complicità. E meno male: per otto mesi, abbiamo vissuto quasi in simbiosi”.

Vita privata: fidanzato e social

Margherita dovrebbe essere attualmente fidanzata ma l’identità del suo ragazzo è top secret.

Ha un profilo Instagram che però è privato, inaccessibile a chi non è suo stretto conoscente. Di lei si sa che è molto legata alla sua famiglia e a Napoli, la sua città di origine.