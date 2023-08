Chi è Davide Valsecchi, telecronista di Sky della F1: carriera, fidanzata, figli

Davide Valsecchi è un telecronista di Sky Sport dal 2013 e opinionista della Formula 1. Conosciamolo meglio.

Chi è Davide Valsecchi

Davide Valsecchi, nato il 24 gennaio 1987 in provincia di Como, ha 36 anni ed è attualmente un conduttore televisivo e opinionista italiano di Formula 1. Cresciuto a Eupilio in provincia di Como, dove ancora oggi vive, è stato anche un pilota automobilistico.

Carriera come pilota

Forse in pochi lo sanno ma Valsecchi, dall’anno 2003, ha avviato la sua carriera come pilota di auto alle competizioni della Formula Renault fino al 2007; ha preso parte, infatti, anche alla Formula Renault italiana e alla Eurocup Formula Renault, per poi giungere alla World Series by Renault nel 2006. In questa categoria vince la sua prima gara a livello internazionale, durante la stagione 2007 ma ha partecipato anche ad eventi di Formula 3 italiana e tedesca.

La Formula 1

Davide Valsecchi, nel 2010, disputa anche il suo primo test in Formula 1 con la HRT sul circuito di Abu Dhabi prima di essere ingaggiato per il 2011 come collaudatore dalla Lotus; il suo debutto in Formula 1 avviene in occasione della prima sessione di prove libere del GP della Malesia, dove guida la vettura di Heikki Kovalainen.

Dams e vittorie

Nel 2012 viene ingaggiato dalla Dams. Nella prima parte di stagione ottiene un podio a Sepang e tre vittorie consecutive in Bahrain, mentre in seguito ottiene altri cinque podi prima di tornare alla vittoria a Monza; nell’arco della stagione contende il titolo piloti al brasiliano Luiz Razia, riuscendo a diventare matematicamente campione al termine di Gara 1 a Singapore.

Nel 2014 gareggia nell’International GT Open con una Lamborghini Gallardo GT3 del team Eurotech Engineering, in equipaggio con Giovanni Venturini. Dal 2016 corre con la Lamborghini Huracán GT3 nel Trofeo Blancpain Sprint Series.

Telecronista di F1 a Sky Sport

Davide Valsecchi, più che come pilota, è diventato famoso come telecronista di Sky Sport dal 2013 dove commenta le gare anche con Federica Masolin.

Fidanzata e figli

Valsecchi attualmente vive con la sua fidanzata Veronica Belgeri, da cui ha avuto anche una bambino di nome Leonardo