Una giovane donna di 35 anni, morta da almeno 14 ore, è stata ritrovata all’interno di una vettura che era caduta in un fosso. Il fatto è avvenuto nel riminese.

Auto nel fosso, dopo 14 ore ritrovata morta nel riminese

Prima che il suo corpo venisse ritrovato all’interno della vettura (che era rimasta imprigionata nella fitta vegetazione) sono trascorse almeno 14 ore di tempo. L’auto, infatti, era uscita di strada e finita nel greto del fiume Tavollo, nella campagna tra Tavullia e San Giovanni in Marignano.

In questi luoghi non passa quasi mai nessuno, ma il proprietario del terreno si è accorto che qualcosa non andava: ha intravisto le lamiere e dato l’allarme.

Ok all’autopsia

Si farà quindi l’autopsia, ma i primi riscontri dicono di un malore o forse un colpo di sonno come possibili cause dell’incidente, avvenuto poco prima dell’alba di lunedì 15 luglio. È l’ennesimo incidente nel corso di quest’ultima settimana.