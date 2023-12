Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2024, previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta nelle prossime settimane? Ecco l'oroscopo di Paolo Fox per Gennaio 2024. Tutte le previsioni, segno per segno.

Ecco le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per Gennaio 2024. Cosa ci riservano le stelle nel primo mese dell’anno nuovo? Diamo uno sguardo al futuro con la lettura delle stelle segno per segno dell’amato astrologo televisivo.

Il 2023 si avvia verso la fine e gli appassionati di astrologia guardano avanti, osservando gli astri in cerca di lumi sul futuro nelle prossime settimane. Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il mese di Gennaio 2024 secondo l’amato astrologo della tv Paolo Fox. Cosa ci aspetta il mese prossimo secondo il suo ultimo libro? Scopriamo insieme tutte le previsioni, segno per segno.

Ariete, le previsioni di Paolo Fox per Gennaio 2024

Un primo mese dell’anno all’insegna dell’amore per i nati nell’Ariete. Gli astri favoriscono i vostri affari di cuore, a patto che vi dimostriate intraprendenti e pronti a provare esperienze nuove. Avrete molte occasioni per conoscere persone nuove nelle prossime settimane, ma anche di riaccendere passioni del passato. Sul lavoro, non vi lasciate distrarre: lo sgambetto è dietro l’angolo.

Toro, le previsioni di Paolo Fox per Gennaio 2024

Più audacia ed iniziativa per i nati nel Toro. Gennaio vi dà l’opportunità di uscire dal vostro guscio e aprirvi un po’ di più con le persone che vi circondano. Non giudicate dalle apparenze, date una chance agli altri di sorprendervi e di svelarvi lati inediti del loro carattere. Anche sul lavoro sarà premiato chi dimostrerà una mentalità aperta. Siate pronti ad accogliere e collaudare nuove idee.

Gemelli, le previsioni di Paolo Fox per Gennaio 2024

I nati nei Gemelli si sentiranno un po’ in balia degli eventi nelle prossime settimane. Molte delle vostre certezze non sono più così solide, basta un nonnulla per sbilanciarvi e mandarvi in crisi. Gli astri proveranno a guidarvi nella direzione giusta, ma starà a voi dimostrare decisione e fermezza. Fate valere le vostre posizioni, non cedete a condizioni inique.

Cancro, le previsioni di Paolo Fox per Gennaio 2024

Una nube di dubbi piaga i nati nel Cancro. Non siete più così sicuri dei vostri sentimenti, delle decisioni che vi hanno portato dove siete adesso. Nessuna situazione è irreparabile se c’è ancora la volontà di discutere e rivalutare il proprio atteggiamento. Non prendete decisioni affrettate, concedetevi del tempo per capire qual è la strada giusta da percorrere.

Leone, le previsioni di Paolo Fox per Gennaio 2024

Legami strettissimi per i nati nel Leone. Il nuovo anno si apre col sorriso, dandovi l’opportunità di rafforzare amicizie ed amori e di avvicinarvi sempre di più alle persone a voi care. Siete la roccia di chi vi circonda, sempre pronti a supportare chi ne ha più bisogno. Alcuni potrebbero però fraintendere la vostra premurosità come invadenza: date più spazio a chi ha bisogno di risolvere qualcosa da solo.

Vergine, le previsioni di Paolo Fox per Gennaio 2024

I nati nella Vergine sono stufi di essere ignorati. Dopo un 2023 pieno di fatiche è arrivato il momento di incassare e vedere riconosciuti i propri sforzi. Non agite d’impulso, attendete l’occasione giusta per farvi valere ed ottenere ciò che vi spetta. Anche in amore è il caso di essere più arditi, non accadrà nulla se non vi decidete ad agire in prima persona.

Bilancia, le previsioni di Paolo Fox per Gennaio 2024

Periodo d’oro per le coppie per i nati nella Bilancia. I nuovi amori avranno molte occasioni per sbocciare definitivamente e costruire qualcosa di concreto, mentre chi ha un partner di vecchia data avrà modo di rinnovare e rinsaldare il proprio rapporto. Anche chi è ancora single può ben sperare, questo Gennaio è il periodo giusto per mettersi in gioco.

Scorpione, le previsioni di Paolo Fox per Gennaio 2024

Troppe incertezze per i nati nello Scorpione. Avete difficoltà a fare il primo passo per ottenere ciò che volete, borbottare sottovoce e lamentarvi non vi porterà lontano. Mettete da parte la paura di fallire e prendetevi qualche rischio in più se volete togliervi qualche soddisfazione. Cercate di avere più fiducia nelle vostre conoscenze ed abilità.

Sagittario, le previsioni di Paolo Fox per Gennaio 2024

Tanta pace ma poche emozioni per i nati nel Sagittario. Non ci sono molte sfide per voi nel primo mese dell’anno nuovo. Da un lato avrete molto tempo per rilassarvi e ricaricare le batterie, dall’altro la monotonia potrebbe spingervi ad agire in modo impulsivo. Tenete a freno il vostro bisogno di emozioni forti, rischiate di immischiarvi in affari troppo grossi.

Capricorno, le previsioni di Paolo Fox per Gennaio 2024

I nati nel Capricorno devono prendersi un po’ di tempo per se stessi. Incastrati in una fase di transizione, non c’è ancora certezza sul prossimo passo da compiere per voi. Piuttosto che lanciarvi verso l’ignoto, cercate di approfittarne per conoscere meglio voi stessi e i vostri bisogni. Non otterrete nulla se non siete ancora in grado di capire cosa desiderate davvero.

Acquario, le previsioni di Paolo Fox per Gennaio 2024

Eccitazione e novità nella vita dei nati nell’Acquario. Avrete molte occasioni per portare avanti i vostri progetti e organizzare al meglio il vostro futuro. Tenete gli occhi aperti, con le mosse giuste riuscirete a conquistarvi un vantaggio notevole sulla concorrenza. L’amore andrà bene soprattutto nel weekend, a patto di dedicare il giusto tempo alla persona che amate.

Pesci, le previsioni di Paolo Fox per Gennaio 2024

Traballa la vita amorosa dei nati nei Pesci. Troppi scontri e troppe parole non dette, l’incomprensione è all’ordine del giorno. L’influenza degli astri vi rende sempre più testardi e dispettosi, minando ogni tentativo di negoziazione. Non riuscirete a cavarvela senza un minimo di sincerità. Chiarite la situazione e spiegate le vostre ragioni se volete raggiungere un compromesso.