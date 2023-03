Ferrara, scritta “ebreo” sul muro di un negozio: arriva la denuncia del sindaco

Ferrara, scritta “ebreo” appara sul muro di un negozio. Spiacevole gesto che è stato subito denunciato dal sindaco della città ferrarese. In queste ore le autorità delle forze dell’ordine stanno cercando di individuare l’autore del vile gesto.

Ferrara, scritta “ebreo” sul muro di un negozio

Una scritta “Ebreo” con la freccia rivolta alla vetrina di un negozio è apparsa nella città di Ferrara. La sgradevole scritta è stata trovata in via Borgo di Sotto, in prossimità dell’incrocio con via Saraceno. In queste ore le forze dell’ordine stanno cercando di individuare l’autore dell’offesa. Second le prime informazioni, si sta lavorando su una pista che già in passato aveva portato all’individuazione di un uomo che aveva scritto una cosa simili sul muro laterale di un negozio di Pesaro.

Arriva la denuncia del sindaco

Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri ha denunciato e raccontato la spiacevole scritta. “Ci siamo attivati per la rimozione delle scritte e per segnalare agli organi competenti l’accaduto, sperando che i responsabili siano individuati e severamente puniti. “Non lasceremo che questo gesto possa gettare discredito sulla città”, aggiunge il primo cittadino, esponente della Lega.

“Ringrazio chi ha prontamente segnalato l’accaduto, consentendoci di intervenire tempestivamente. La miglior risposta all’imbecillità degli autori è nella mobilitazione immediata e nella condanna collettiva – sottolinea Fabbri – , per soffocare la follia di chi vorrebbe riportare le nostre terre a situazioni che richiamano periodi bui. Esprimo la mia vicinanza al titolare del negozio e la solidarietà a tutta la comunità Ebraica di Ferrara, con cui stiamo lavorando, con grande impegno comune, per promuovere la straordinaria tradizione e cultura ebraica che è patrimonio della nostra città e della nostra storia, in ogni campo”.

