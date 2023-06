La Spezia Pride 2023 sabato 17 giugno: programma, orari, strade chiuse e gli ospiti dell’evento

La Spezia Pride 2023: è tutto pronto per il corteo in programma nel pomeriggio di sabato 17 giugno con tante altre sorprese durante la manifestazione. Diversi ospiti hanno accettato l’invito ed arricchiranno l’evento tanto atteso in città.

La Spezia Pride 2023 sabato 17 giugno: programma ed orari

Tutto pronto per Lo Spezia Pride in programma nel pomeriggio di sabato 17 giugno 2023. “Invaderemo la città con un’ondata di colore, alla parata di sabato. E, nell’attesa, animeremo il Pin con musica, giochi, approfondimenti“, sono state le parole di Cristian Zinfolino, artista e promotore della manifestazione. L’evento ha inizio alle ore 15.30 con la fine prevista intorno alle 20. Oltre al corteo, verso le 18 è prevista la presenza di Cathy La Torre e Guglielmo Scilla, che presentano il podcast Invertiti. Poi il karaoke con Ariele Frizzante, le performance di Robyn Folie, Lalique Chouette, Croce Atroce e la dj Sharon Ops.

La Spezia Pride 2023: strade chiude

Il corteo partirà da Corso Cavour, all’altezza di Piazza Brin, passerà parzialmente via dei Mille, via Gramsci, via Chiodo (dall’intersezione con via Gramsci all’intersezione con via Tommaseo), via Tommaseo (da via Chiodo a via Mazzini), via Mazzini (tratto tra via Tommaseo e via Cadorna). Viene anche sospesa la circolazione lungo via Diaz (tratto tra via Chiodo e viale Italia) per consentire il deflusso di fine corteo. Per tutta la durata della manifestazione, lungo il percorso interessato, è sospeso il servizio bus di linea. È garantita la regolarità del trasporto pubblico locale alternativo.

Gli ospiti dell’evento

Tra gli ospiti presenti sono previsti l’organizzatore Zinfolino, con la madrina della parata, la drag model Stephanie Glitter, make up artist e hair stylist, performer e influencer. Sul carro Cgil il dj Franco Amato, musica anni ’90, vocalist Davide Bertacchini.

