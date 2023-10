Daniil Medvedev, chi è la moglie Daria: lavoro, studi, figli, carriera

Daniil Medvedev, tennista di fama mondiale, è sposato da anni. Ma chi è la moglie di Medvedev, Daria Medvedeva?

Daniil Medvedev, chi è la moglie Daria

Daniil Medvedev, tennista di fama mondiale, è sposato da anni con Daria Medvedeva. Da sempre sua sostenitrice, la proposta di matrimonio da parte di Daniil è arrivata dopo Wimbledon 2018, quando il tennista era “solo” il numero 65 nel ranking Atp. La moglie, nonostante gli alti e bassi del marito, ha sempre creduto in lui ritenendo che avesse le potenzialità per sfondare nel mondo del tennis. Appena nove mesi dopo la proposte di nozze, come pensava la moglie, è entrato nei primi 10 del ranking Atp e attualmente è terzo al mondo.

Figli

Dopo il matrimonio, i due hanno avuto un figlio che si chiama Il’ja Dmitrevič Medvedev.

Lavoro e studi della moglie di Medvedev

Daria è una ex tennista, ma anche giornalista e modella. Nata a Mosca, sognava di diventare una tennista professionista prima che un infortunio le impedisse di continuare con lo sport.

Ha studiato giornalismo all’Istituto statale di relazioni internazionali di Mosca, e ancora oggi lavora nel mondo dell’editoria. I due si sono incontrati per la prima volta da teenager.