Chernobyl, allarme radiazioni: serve cessate il fuoco

Chernobyl, allarme radiazioni: conseguenze terribili incombono sull'Ucraina e su tanti paesi se non si metteno in sicurezza le centrali

Chernobyl, allarme radiazioni: la guerra che si sta combattendo anche nei pressi delle centrali nucleari rischia di comportare conseguenze terribili per tutti, non solo per l’Ucraina o per i paesi limitrofi.

Chernobyl, allarme radiazioni

L’interruzione di corrente alla centrale di Chernobyl “causerà a breve il blocco dei sistemi di raffreddamento dell’impianto di stoccaggio del combustibile nucleare, rendendo imminenti la fuoriuscita di radiazioni”. L’allarme è stato lanciato su Twitter del ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba.

Per ora l’Aiea (l’Agenzia internazionale per l’energia atomica) rassicura, ma il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha chiesto alla Russia una tregua e un cessate il fuoco per fare degli approfondimenti e poter eseguire la riparazione.

Serve cessate il fuoco

Il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba ha avvertito del pericolo di un rilascio di sostanze radioattive entro 48 ore, all’esaurimento dei generatori di riserva. Per poter evitare l’allarme radiazione, con conseguenze terribili, non solo per l’Ucraina ma per molti paesi europei, sarà necessario cessare il fuoco intorno alle centrali ucraine che sono tante sul territorio.

Intanto, la guerra continua e i bombardamenti russi continuano a fare morti e distruzione come nel caso dell’ospedale pediatrico di Mariupol completamente distrutto.

LEGGI ANCHE: Centrale nucleare di Chernobyl senza corrente: quali rischi?