Chi è Paola Barale oggi: compagno, figli, Raz Degan

Chi è Paola Barale oggi? La conduttrice e showgirl, icona televisiva degli anni ’90, negli ultimi tempi ha centellinato le proprie apparizioni sul piccolo schermo. Scopriamo di più sulla sua vita nel 2022, dopo la storica relazione con Raz Degan: ha un compagno? Ha figli?

Chi è Paola Barale, vita e carriera: cosa fa oggi?

Paola Barale, oggi 54enne, fa il suo esordio sul piccolo schermo giovanissima, a soli 19 anni.

La sua carriera televisiva comincia per puro caso: da giovane voleva diventare un’insegnante di ginnastica. Molti però le fanno notare la sua somiglianza con la cantante Madonna e la convincono a fare un tentativo nel mondo dello spettacolo.

Fa il suo debutto in TV a Domenica In nel 1986, proprio in qualità di sosia della cantante americana. Paola Barale non ci mette molto a farsi notare. Negli anni successivi comincia a farsi spazio in molte trasmissioni, prima come valletta, spesso accanto a Mike Bongiorno, e poi come conduttrice. Tra gli anni ’90 e 2000 è messa alla guida di tanti programmi, tra cui Buona Domenica, Macchemù, Stelle a quattro zampe e Un disco per l’estate.

Nel corso degli anni le apparizioni televisive di Paola Barale si sono fatte più sporadiche, ma la showgirl è rimasta nel cuore di molti italiani. Nel 2015 ha partecipato come concorrente a Pechino Express – Il nuovo mondo, insieme al coreografo Luca Tommasini. Due anni dopo, è stata una guest star all’Isola dei Famosi, trascorrendo due giorni insieme ai naufraghi. Oggi Paola Barale è ancora seguitissima: ha un attivo profilo instagram, con oltre 600mila follower.

Amori e vita privata, da Marco Bellavia a Raz Degan

Per quanto riguarda la vita privata, Paola Barale ha avuto molti amori importanti. Dal 1992 al 1995 è stata legata sentimentalmente con il conduttore di Bim Bum Bam Marco Bellavia.

Poi ha conosciuto il ballerino Gianni Sperti, oggi opinionista ad Uomini e Donne, con il quale si è sposata nel 1998. Anche questa relazione, tuttavia, è finita male, la coppia divorzia pochi anni dopo.

In quel periodo, la showgirl viene stregata dal modello israeliano Raz Degan, con il quale comincia una lunga relazione nel 2002. Negli anni la conduttrice e il modello hanno i loro alti e bassi: si separano nel 2008, per poi rimettersi insieme poco dopo.

I due non si sposano mai, ma vivono un amore intenso che dura per molti anni. Nel 2015, la coppia si separa ufficialmente, la showgirl lo annuncia su Facebook: “Io e Raz per ora abbiamo deciso di prendere percorsi differenti”. Intervistata da Paola Perego a Non disturbare, Paola Barale ha affermato che è stata una decisione sofferta: “Uno dei momenti più duri della mia vita è stata la rottura dal mio fidanzato. E’ stata una cosa che io non volevo.

Lasciare andare una persona che ami moltissimo è molto difficile, un atto di maturità”.

Ha un compagno? Ha figli?

Attualmente, nonostante i tanti pettegolezzi, Paola Barale non ha un compagno. La showgirl è stata spesso al centro di voci che parlavano di nuovi presunti flirt, tra cui quello con Alessandro Carollo, l’osteopata dei vip. Ogni indiscrezione è stata però sempre categoricamente smentita. Intervistata da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Paola Barale si racconta: “Sono single per scelta che è diverso che essere single per forza, e già questo è un bel regalo che ti dà la vita.

Non ho comunque appeso il cappello al chiodo, mi sto divertendo con quelli sbagliati in attesa di quello giusto”.

Paola Barale, inoltre, non ha mai avuto figli. Durante la sua relazione con Raz Degan, entrambi hanno dichiarato di non volerne. La conduttrice ha confermato di non sentirne il bisogno in molte interviste negli ultimi anni. Ospite a Domenica In, si è aperta con Mara Venier: “I figli? No, sinceramente non mi mancano. Ci ho pensato, ma devo ancora crescere io. Per certe cose sono rimasta ragazzina. Forse proprio perché non ho fatto figli e non ho fatto questo passo di responsabilità. Non sono irresponsabile, sono libera. La libertà è bellissima, non devo rendere conto a nessuno”.