Naomi Buonomo, chi è la ballerina nuova Prof de L’Eredità: vita privata, carriera, Instagram

Chi è Naomi Buonomo, ballerina casertana e nuova Professoressa de L’Eredità nel 2024. Poliedrica showgirl in erba, è alla sua prima apparizione nella tv nazionale. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Naomo Buonomo, nuova Prof de L’Eredità 2024: vita privata e carriera

Originaria di Succivo, in provincia di Caserta, Naomi Buonomo è un volto nuovo per la televisione italiana. Insieme a Michelle Masullo, la giovane showgirl campana è una delle nuove Professoresse dell’edizione 2024 L’Eredità, presentata da Marco Liorni. Ha esperienza come attrice, ballerina, conduttrice e modella e ha studiato Management all’Università degli Studi di Napoli Parthenope. In passato Buonomo ha lavorato in un’emittente locale, Televomero, come conduttrice del programma sportivo Il bello del calcio. Di recente ha inoltre preso parte allo spettacolo teatrale Bis! insieme all’attore comico napoletano Francesco Cicchella e ha fatto notare le sue doti di ballerina sempre a teatro con Cafè Chantant.

Vita privata e social network

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Naomi Buonomo, per il momento, non sono moltissime. Non è noto ad oggi se la Prof sia single o già fidanzata. Nessun indizio al riguardo sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 8mila utenti e dedicato soprattutto alla sua carriera artistica e ai suoi progetti nel mondo dello spettacolo.