Nicola Lagioia, chi è lo scrittore premio Strega 2015 con “La ferocia”: vita privata, moglie, libri

Chi è Nicola Lagioia, scrittore italiano vincitore del Premio Strega 2015 con La ferocia. L’autore è anche un conduttore radiofonico e il direttore del Salone Internazionale del libro di Torino. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Chi è Nicola Lagioia, vita privata e carriera dello scrittore

Nato a Bari il 18 aprile 1973, Nicola Lagioia ha 50 anni ed è un noto scrittore italiano. Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ha poi lavorato come redattore in diverse case editrici. Ha cominciato a scrivere come ghost writer, ovvero realizzando articoli e libri su commissione poi attribuiti ad un’altra persona.

Lagioia fa il suo esordio come autore nel 2001, con il romanzo Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoj (senza risparmiare se stessi), poi seguito nel 2004 da Occidente per principianti. Negli anni successivi continua a produrre racconti, poi inclusi nelle antologie Patrie impure, La qualità dell’aria, Semi di fico d’India, Periferie, Deandreide, Ho visto cose e La storia siamo noi. Nel 2009 pubblica il suo terzo romanzo, Riportando tutto a casa, che gli vale diversi premi letterari, tra cui il Premio Viareggio per la narrativa. Nel 2014 il suo noir La ferocia conquista la critica, ottenendo il Premio Strega 2015 e il Premio letterario internazionale Mondello Città di Palermo.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Nel 2020 arriva l’ultimo lavoro di Lagioia, il premiatissimo romanzo d’inchiesta La città dei vivi, in cui ricostruisce la vicenda dell’omicidio di Luca Varani. “Ho impiegato più di 4 anni a scrivere questa storia.” -spiega lo scrittore in un’intervista- “Il primo a raccogliere dati e a intervistare i protagonisti reali della vicenda, gli altri tre a raccontarla. E quando mi sono dato alla scrittura le cose hanno cominciato ad andare al loro posto. È come se la scrittura si fosse fatta corazza da palombaro. Protettiva. E quando ho finito di scrivere, la storia mi ha sputato fuori. Adesso ne sono un lettore come tutti gli altri”.

Lagioia oltre la scrittura: editoria e radio

In parallelo alla sua carriera letteraria, Lagioia ha continuato a lavorare nell’editoria gestendo Nichel, collana di letteratura italiana della casa editrice minimum fax. Si è messo alla prova anche come conduttore radio, presentando Pagina3, rassegna culturale di Rai Radio 3. Ha inoltre lavorato per diversi anni come selezionatore alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Dal 2017 Lagioia è il direttore del Salone Internazionale del libro di Torino

Vita privata: moglie, figli

La compagna di vita di Nicola Lagioia è una sua collega autrice, Chiara Tagliaferri. I due si sono sposati nel 2012, dopo una convivenza durata sei anni. . La donna ha parlato così della relazione con il marito: “Non avrei mai detto che alla fine avrei avuto una relazione stabile. E invece sono sposata con Nicola da dieci anni. Fidanzata da quindici. Le pagine su di lui non sono inventate. Lui è il primo uomo di cui mi sono davvero innamorata. Mi ha insegnato l’amore”. I due non hanno mai avuto figli.