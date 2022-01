Chi è Maurizio Mannoni: carriera, moglie, figli, Linea Notte, film

Maurizio Mannoni è un giornalista televisivo, conosciuto dal pubblico per la conduzione del programma Linea Notte in onda su Rai 3.

Chi è Maurizio Mannoni

Maurizio Mannoni, figlio del giornalista Ugo Mannoni, lavora da anni presso Rai 3. Nato il 13 aprile 1957 a La Spezia, è da sempre rimasto legato alla sua terra d’origine dove spesso si reca ancora in vacanza. Lanciato da Sandro Curzi nella sua carriera di giornalista, si è distinto per aver condotto su Rai3 diversi programmi di approfondimento giornalistico.

Tra questi citiamo Ultimo minuto (in onda per cinque edizioni dal 1993 al 1997), Primo Piano, Un giorno per sempre, Gt ragazzi. È stato anche conduttore del Tg3. Attualmente conduce “Tg3 Linea Notte”, in onda dal lunedì al venerdì in terza serata.

Vita privata

Sulla sua vita privata non si sa molto, anche perchè il giornalista è da sempre una figura piuttosto riservata e che poco ama esporre la sua vita alle telecamere.

Sappiamo tuttavia che Maurizio Mannoni è sposato con Laura Perego, anche lei giornalista per il telegiornale di La7. Maurizio ha 64 anni ed ha tre figli: Marta, Margherita e Michele.

La moglie Laura Perego è diventata è famosa soprattutto a seguito della sua presenza a sorpresa sul palco del Teatro Ariston, durante una serata del Festival di Sanremo 2009.

Curiosità

Maurizio Mannoni è apparso nel film Habemus Papam (2011) interpretando proprio se stesso durante una conduzione della trasmissione Linea Notte.