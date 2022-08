Federica Pellegrini e Matteo Giunta pronti per il matrimonio

Nei prossimi giorni Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposeranno e diventeranno ufficialmente marito e moglie. Le nozze, come anticipato dall’ex nuotatrice, si svolgeranno a Venezia e conteranno circa 160 invitati.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, il matrimonio è alle porte

Non si hanno informazioni in merito alla location scelta dalla coppia che si è affidata per organizzare questa giornata indimenticabile al gusto e alla professionalità di Enzo Miccio, il wedding planner della tv italiana.

Il Corriere della Sera, poi, ha anticipato che la cerimonia si svolgerà in Chiesa e il ricevimento potrebbe svolgersi invece al lussuoso JW Marriot Venice Resort, un luogo incantevole nella laguna veneziana. La coppia è insieme dal 2018 ma la relazione è stata svelata soltanto dopo le ultime olimpiadi di Federica Pellegrini a Tokyo.

Gli invitati e i testimoni

Per quanto riguarda la scelta del testimone di nozze della sposa Federica Pellegrini, la scelta dovrebbe essere ricaduta sul fratello Alessandro Pellegrini, mentre su Matteo Giunta non si hanno informazioni in merito al testimone che è stato scelto.

Tra i 160 invitati pare certa la presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò così come dovrebbero partecipare la coppia di sportivi formata da Flavia Pennetta e Fabio Fognini.