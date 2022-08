Elisabetta Canalis, polemica per uno spot con un noto brand di acqua: cos’è successo?

Elisabetta Canalis, polemica per uno spot pubblicitario a un noto brand d’acqua. Gli attacchi e le critiche sono partiti dai social perché la pubblicità con protagonista la showgirl lancerebbe un messaggio ambiguo e non positivo.

Elisabetta Canalis, polemica per uno spot

Una pubblicità con Elisabetta Canalis è finita nella polemica. Il motivo è la convinzione secondo cui per essere belli bisogna necessariamente essere magri. Nella pubblicità la Canalis si sveglia, tenta di preparare la colazione senza riuscirci.

Le due fette di pane si bruciano, così la showgirl ci rinuncia e decide di uscire di casa solamente con una bottiglietta d’acqua.

Nella scena successiva, si ritrova a parlare con la sé stessa in primo piano sulla copertina di una rivista di moda, che si congratula con lei: «Sempre così bella in forma! Ma qual è il tuo segreto?», le chiede. La risposta, ovviamente, è: «Ascolto il mio corpo e bevo un’acqua leggera con tanti nutrienti preziosi.

Cos’è successo?

La polemica per la pubblicità con protagonista la showgirl è stata la pagina Instagram Aestetica sovietica, che si occupa di analisi sociale, culturale e politica, che ha taggato l’Agcom nel suo post. “Provate a mettervi nei panni di una persona che tiene ossessivamente conto di questi particolari sul cibo in televisione, perché ha effettivamente un disturbo e arriva a speculare su un simile messaggio, non sembrerà poi così forzato come ragionamento dal momento che ne soffre.

La comunicazione pubblicitaria dovrebbe tener conto di risultare il meno minacciosa e perversa possibile, sotto qualsiasi fronte”, ha commentato un utente.

Aestetica sovietica, contattata da Open, ha detto di star provvedendo a una segnalazione allo Iap. “Troviamo molto grave suggerire abitudini alimentari malsane, che alimentano una diet culture potenzialmente molto dannosa per la salute, a fini commerciali”.

LEGGI ANCHE: Gerry Scotti su Ilary e Totti fa una rivelazione: ecco cosa ha detto il conduttore