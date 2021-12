Chi è Marta Gastini, da “I Borgia” a “Tutta Colpa di Freud”

Marta Gastini è un'attrice piemontese che ha recitato in numerose fiction televisive. La più recente è Tutta Colpa di Freud di Canale 5

Marta Gastini è un’attrice piemontese che sta diventando sempre più popolare anche per le sue apparizioni in tv. Conosciamola meglio.

Chi è Marta Gastini

Marta Gastini è un’attrice nata ad Alessandria il 2 ottobre 1989. La sua passione per il mondo dello spettacolo le è stata chiarissima fin da giovane quando, anche durante il liceo, ha studiato danza e teatro. Ottenuta la maturità classica, per perfezionare l’inglese, ha frequentato un anno di liceo a Canterbury ma è dopo il suo trasferimento a Roma che ha iniziato a lavorare il cinema e la televisione. Per un periodo si è iscritta alla facoltà di giurisprudenza che però ha deciso di abbandonare.

Film e fiction

Marta Gastini ha preso parte a diverse fiction televisive. Tra queste le più famose sono certamente Io & Marilyn (dove interpreta Martina) Il rito, Dracula 3D, Bentornato Presidente, I Borgia (dove è Giulia Farnese). Nel 2016 partecipa al film Questi Giorni di Giuseppe Pieraccioni, poi in concorso alla 73° Mostra del Cinema di Venezia. Il suo progetto più recente è certamente Tutta colpa di Freud in onda a partire dal 1 dicembre 2021 su Canale 5, dove interpreta Marta Taramelli.

Marito e vita privata

Marta è sposata con Lele Belsito, commercialista di professione, con cui ha avuto un figlio che ha chiamato Orlando (nato nel 2020). I due vivono a Roma e si sarebbero conosciuti grazie ad un’amica in comune. Marta è una grande appassionata di tennis.